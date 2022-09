»Gedenksteinlegung für Leon Hirsch«. Für den Freund von Erich Mühsam, den Verleger und Kabarettisten Leon Hirsch, wird am Sonnabend, 24.9., 15 Uhr, ein Stolperstein gelegt. Ort: Dörchläuchtingstr. 52, Berlin

»Silence Breakers«. Film. Die Doku zeigt die Arbeit von »Breaking the Silence«, einer israelischen Organisation ehemaliger IDF-Soldaten, die durch das Sammeln persönlicher Erinnerungsberichte auf den militärischen Alltag und den Umgang mit der Bevölkerung in den besetzten Gebieten aufmerksam machen. Donnerstag, 22.9., 20 Uhr, Peterskirche, Schletterstraße 5, Leipzig

»Der Preis ist heiß«. Demo. Krisen sind im Kapitalismus nicht Resultat von Misswirtschaft oder eine unglückliche Nebenwirkung von Krieg oder Naturkatastrophen, sondern einem von gnadenloser Profitgier getriebenen System immanent. Freitag, 23.9., 18 Uhr. Ort: Adalbertstr. am Kottbuser Tor, Berlin.

»Reclaim the Game! WM 22 Katar: Foulspiel mit System«. Informationsabend. Vier Gäste aus Nepal und Kenia berichten von ihren Erfahrungen auf den Baustellen für die Fußball-WM 2022 und von ihren Kämpfen, um die Arbeitsbedingungen in Katar für migrantische Arbeiter zu verbessern. Ort: Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Hedwigstr., Duisburg. Veranstalter: RLS, NRW

Korrektur: Die in der Montagausgabe angekündigte Veranstaltung »Blockade – Von der Belagerung Leningrads 1941/1944 bis zur NATO-Russland-Auseinandersetzung heute« findet am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, Villa Davignon, Friedrich-Ebert-Straße 77 in Leipzig statt