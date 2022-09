Rotlicht: »Konzertierte Aktion«

Peter Popp/dpa Sozialpartner für das Gemeinwohl. Wirtschaftsminister Schiller (2. v. l.) mit BDI-Chef Fritz Berg (l.) und den Gewerkschaftern Ludwig Rosenberg und Otto Brenner, Juli 1967

Der Kanzler ruft, die Sozialpartner kommen. Wenn die multiple Krise die Gesellschaft zu zerrütten droht, muss die Nation zusammenrücken. »Wir als Land werden nur dann gut durch diese Krise kommen, wenn wir uns unterhaken«, weiß der Kanzler. Wir. Als. Land. Wen meint er? Gesagt hat er das bei einer Zusammenkunft im Juli, an der Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Unternehmensverbänden teilnahmen. Gemeinsam, darauf kommt es an, gemeinsam sollen Mittel und Wege zur Bekämpfung der Preissteigerungen gesucht werden. Für dieses Vorhaben fand sich im Kanzleramt denn auch ein passender und nicht zufällig gewählter Titel: »Konzertierte Aktion«.

Die nämlich hat ein Vorbild gleichen Namens. Nach fast zwei Jahrzehnten des ungebremsten Wachstums rauschte das Wirtschaftswunderland zwischen Rhein und Elbe 1966/67 in seine erste Rezession. Lohnkürzungen und Entlassungen waren die Folge. Kurz zuvor war der »Volkskanzler« Ludwig Erhard mit seinem autoritär-ständestaatlichen Konzept von der »formierten Gesellschaft« gescheitert, wonach alle gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere aber die Gewerkschaften, übereinstimmend das Interesse des »Ganzen« anzuerkennen und ihre eigenen, anders gelagerten Forderungen zurückzustellen hatten. Angestrebt war eine durch Überwindung partikularer Interessen und Gruppenziele zu realisierende Integration entlang eines behaupteten »Gemeinwohls«.

Blamiert war allerdings auch der von Erhard verkörperte unbedingte Glaube an die Selbstheilungs- und Selbstregulierungskräfte des Marktes. Nach Erhards Sturz 1966 wurde die SPD erstmals Teil einer Bundesregierung und stellte mit Karl Schiller den Wirtschaftsminister, der, als NSDAP-Mitglied ab 1937, gründlich gelernt haben dürfte, was es heißt, sich unterzuhaken. Unter Schillers Ägide verabschiedete die Große Koalition 1967 das »Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft«. Dieses »Stabilitätsgesetz«, eine Erweiterung exekutiver Befugnisse, sollte die Regierung befähigen, das Einnahme- und Ausgabeverhalten der öffentlichen Hand zu koordinieren und für »ein abgestimmtes Verhalten der Gebietskörperschaften, Gewerkschaften und Unternehmerverbände« zu sorgen, wozu sie regelmäßig »Orientierungsdaten« vorlegte. Die »Globalsteuerung« genannte Staatsintervention verfolgte vier im Gesetz ausdrücklich genannte Ziele, die bald zum »magischen Viereck« überhöht wurden: Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem Wirtschaftswachstum.

An den Prinzipien der Wirtschaftspolitik sollte sich derweil nichts Grundlegendes ändern. Die ökonomische Entwicklung war nach wie vor über den Hebel der Profitstimulierung zu regulieren, ohne die Handlungsautonomie der einzelnen Unternehmen zu berühren. Diesem Zweck diente das »abgestimmte Verhalten«, das in Paragraph 3 des Gesetzes als »konzertierte Aktion« bezeichnet wird. Da dem Staat aufgrund der Tarifautonomie eine direkte gesetzliche oder administrative Einwirkung auf die Höhe der Löhne und Gehälter versagt bleibt, sollte dies also eine informelle Gesprächsrunde richten, in der Kapital und Arbeit unter staatlicher Aufsicht in freiwilliger Übereinkunft Lohnleitlinien festlegen, um die Tarifpolitik vorgeblichen »gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen«, und das heißt de facto den Profitansprüchen des Kapitals, unterzuordnen.

Die Rolle als Magd der staatlich geförderten Unternehmensinteressen zu spielen, behagte den wenngleich traditionell sozialpartnerschaftlich orientierten, aber zu jener Zeit immer noch streikfähigen und bisweilen streikwilligen Gewerkschaften irgendwann nicht mehr. Als die Spitzenverbände der Unternehmen 1976 gegen das Mitbestimmungsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagten, verließen sie die konzertierte Aktion.

Solche Widerborstigkeit muss der amtierende Kanzler dieser Tage nicht befürchten. Denn bei den Gewerkschaften ist »der Geist der Gemeinsamkeit« (Scholz) sehr stark.