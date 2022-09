Radikale Standardisierung

Bundesarchiv Montagebeginn für neuen Typ der elfgeschossigen Wohnungsbauserie 70 in Berlin-Marzahn, 1983

Zum 35. Geburtstag im Oktober 1984 veröffentlichte die DDR ein Plakat, auf dem in roten Lettern steht: »Seht, Großes ist vollbracht.« Der Spruch teilt das Bild in zwei Hälften. Unten – auf dem Kopf stehend – sieht man in Schwarz-Grau die Trümmer einer zerbombten und ausgebrannten Stadt. Auf der oberen Hälfte findet der Betrachter ein bunt gestaltetes, stufenartiges Ensemble seriell gefertigter Gebäude. Die Bäume sind grün, und das Café scheint gut besucht. Auf einer Giebelfassade befindet sich das Bild einer Himmelsschaukel über einer Stadtlandschaft. Ein beinahe idyllischer Sommernachmittag. Zukunft und Vergangenheit werden auch dargestellt. Ein Hochhaus wird gerade aufgestockt, und in der Mitte findet man einen typischen Bau der Jahrhundertwende. Dieses Plakat verdichtet hochkonzentriert die Ansprüche der Architektur und des Städtebaus in der DDR.

Monotonie und Verfall

Unter welchen Bedingungen beides organisiert wurde, zeigen zwei kürzlich erschienene Publikationen aus dem Hause DOM Publishers. Das als Zeitzeugen-Interview-Band angelegte Buch »Architektur und Städtebau in der DDR«, für das die Leipziger Kunsthistoriker Arnold ­Bartetzky, Nicolas Karpf und Greta Paulsen verantwortlich zeichnen, ging aus einer Initiative der Landesgruppe Mitteldeutschland der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und einem Seminar an der Universität Leipzig hervor. Im Rahmen der Lehrveranstaltung wurden elf Interviews mit Bruno Flierl, Wolfgang Kil, Dietmar Fischer, Johannes Schulze, Marta Doehler-­Behzadi, Heike Scheller, Frieder Hofmann, Wolfgang Hocquél, Winfried Sziegoleit, Angela Wandelt, Michael Bräuer und Wulf Brandstädter geführt, die als Architekten, Theoretiker, Stadtplaner und Denkmalpfleger in unterschiedlichen Positionen und Fachbereichen vor und nach 1989 wirkten. Ein Leitfaden verhindert, dass die Gespräche zerfasern und die Teilnehmer immer wieder bei den Kernfragen rund um Ausbildung, Arbeitsbedingungen und persönliche Einschätzungen des Geleisteten bleiben.

Da hier vor allem Akteure der zweiten Hälfte der Existenz der DDR zu Wort kommen, ist das bestimmende Thema das Verhältnis zwischen dem industriell organisierten Neubau und dem Altbestand. Es ist sehr aufschlussreich zu sehen, wie die Akteure sich bemühten, historisch gewachsene Stadtstrukturen und die Anforderungen des Wohnungsbauprogramms zu verbinden. Das gelang im Norden der Republik besser als im heutigen Sachsen. Die landläufige Meinung, dass der Altbestand zusehends dem Verfall anheimgegeben wurde, damit wertvolle Bausubstanz und letztlich Zustimmung eines Teils der Bevölkerung zum politischen System verlorenging, findet hier seitens der Fachzunft ihre Bestätigung. Eine nicht aufgelöste Restspannung bleibt aber. Angesichts der Tatsache, dass der sogenannte Plattenbau »schon ein effektives System« war, mit dem »sich für viele Menschen die Wohnverhältnisse deutlich verbessert haben« (Marta Doehler-Behzadi), müsste nun geklärt werden, wieso die allgemeine Wohnsituation so viel Unmut hervorrief. Monotonie und Verfall waren jedenfalls nur Momente des Problems. Vielmehr ergab die Kombination aus zusehends unterbelegten Wohnungen, dem innerstädtischen Verfall und dem mangelhaften Wohnungsverteilungssystem den giftigen Cocktail soziale Ungerechtigkeit.

Städte in Städten

Bildete die DDR-Moderne nun eine Sackgasse? Um diese Frage zu beantworten, ist der von Philipp Meuser herausgegebene, reich bebilderte Doppelband »Vom seriellen Plattenbau zur komplexen Großsiedlung« über die Geschichte des industriellen Wohnungsbaus in der DDR ein hilfreiches Mittel. Darin versuchen die Autoren, deren Beiträge hierin zum Teil wiederveröffentlicht werden, zu klären, in welchem globalhistorischen Kontext Serientypen, Ersatzneubauten, Großsiedlungen oder gar neue Städte technisch entwickelt und realisiert wurden. Der Schwerpunkt liegt auf den ingenieurwissenschaftlichen Aspekten, was sich in der breiten Diskussion der Typen vom ersten Versuchsbau 1953/54 in Berlin-Johannisthal bis zur berühmten Wohnungsbauserie (WBS) 70 und deren Ergänzung WBS 90 reicht. Die Bauindustrie der DDR entwickelte eigene Innovationen und griff hierbei auf Entwicklungen zurück, die außerhalb ihrer Grenzen das Licht der Welt erblickten, etwa aus der Sowjetunion, den Niederlanden und Frankreich. Die Entwicklungen in der DDR standen in einem historischen Strom, der in der Industrialisierung und Technisierung des Bauens zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Ausgang nahm, was in die Debatte über Städteformen und Massenwohnungsbau in den 20er Jahren mündete und die durch die Weltkriegszerstörungen praktische Dringlichkeit erfuhren. Voraussetzung für die umfassende Industrialisierung des Bauwesens war in der DDR der beinah uneingeschränkte Zugriff auf den Baugrund und die 1950 gesetzlich verankerte Rationalisierung der Bauwirtschaft. Beides bildete die Grundlage für die »radikale Standardisierung« (Hans Schmidt), also den Versuch, Typenprojektierungen voranzutreiben und die Bauproduktion von der Baustelle zusehends in die Fabrik zu verlagern. Je wohlfeiler und optimierter die Verfahren wurden, desto größer konnte geplant werden. Es wurde möglich, ganze Wohngebiete (Mikrorayons), also zusammenhängende Einheiten mit allen notwendigen Kultur-, Versorgungs- und Sozialeinrichtungen, zu entwerfen, zu planen und schließlich auch – sofern Material, Arbeitskräfte und Finanzen dies zuließen – zu bauen. So entstanden neue Städte oder Städte in Städten, oder bestehende Städte wurden erweitert.

Dass jedoch die Stadt als favorisierte Siedlungsstruktur zu Beginn der 80er Jahre »wiederentdeckt« wurde und die »sinnvolle Verbindung des Bestehenden mit dem Neuen ein entscheidendes Mittel der baukünstlerischen Differenzierung und Bereicherung sei«, ist nicht ganz korrekt. Von Beginn an setzte die DDR auf die Stadt als Zentrum der Wirtschaft und Kultur, wobei die historisch überlieferten, lokalen Strukturen integraler Bestandteil waren. Dafür bürgen die im Band abgedruckten 16 Grundsätze des Städtebaus von 1950. Desurbanistische Konzepte – wie das von Lothar Kühne – blieben Theorie.