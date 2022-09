Der Liebeswahn

Yan Revazov Nacht im Wald: Es regieren die Rachegeister mit Grazie

Wer ist im Ballett »Giselle« am stärksten vom Wahnsinn befallen? Die junge Heldin, die irre wird, als sie erfährt, dass ihr Geliebter sie belogen hat? Oder dieser adlige Geliebte, der eine dumme Reiche heiraten will, statt seinem Herzen zu folgen? Die Geschichte der süßen Giselle, die auf den Herzog Albrecht reinfällt, ist von 1841, wirft aber immer wieder neue Perspektiven auf. Das Staatsballett Berlin hat das romantische Stück in der sinnlichen Inszenierung von Patrice Bart seit 2000 im Repertoire. Eine der Diven, die die Titelrolle schon tanzten, pflegt »Giselle« heute als Ballettmeisterin: Nadja Saidakowa.

Sie coachte auch zusammen mit Raffaela Rienzi, die als Abgesandte des Choreographen Bart nach Berlin kam, die neueste Besetzung: die magische Starballerina Ksenia Ovsyanick als »Giselle« mit dem Newcomer David Motta Soares als Albrecht. Eine Mischung aus Fleur de Sel und scharfem Pfeffer! Letzten Sonntag nachmittag brillierten beide im zweieinhalb Stunden langen Stück. Und das Publikum lag ihnen zu Füßen.

Obwohl es sich um eine »Familienvorstellung« handelte, waren Konzentration und Intensität auch im Zuschauersaal (am 18. September) hoch. Ksenia Ovsyanick ließ das Publikum fasziniert den Atem anhalten – und mit ihr lieben, leiden, staunen, lachen, vor Rührung weinen. Ovsyanick dürfte die beste aktuelle »Giselle« in Deutschland sein und ist nur noch mit Galina Mesenzewa zu vergleichen, die Ende letzten Jahrhunderts im damaligen Leningrad zur Legende geworden war.

Wir befinden uns in einem Dorf in der Nähe eines Weinbergs. Die schäbige Hütte, in der Giselle und ihre Mutter wohnen, ist von Wald umgeben. Herzog Albrecht, der sich als Bursche aus dem Nachbardorf ausgibt, lockt Giselle zum Tanz. Ihre »Ballonés«, bei denen jeweils ein Fuß im Sprung zum anderen Bein findet, sind so lieblich und frohgemut, dass einem bange wird. Sie vertraut diesem Mann so sehr – und er ist so ein feiger Hund.

David Motta Soares hat, obwohl erst 25, schon beim Moskauer Bolschoi-Ballett in »Giselle« begeistert. Mit zwölf Jahren verließ er sein Geburtsland Brasilien, um an der Akademie des Bolschoi zum Ballerino zu werden. Er ist ein schöner Mann mit eleganten, kontrollierten Bewegungen. Seine vielfachen Pirouetten und Drehsprünge sind grandios, auch im Sinne von Extravaganz. An anderen Dingen muss der Jungspund noch arbeiten: Seine »Katzensprünge« nach vorn und seine »Cabrioles«, bei denen das eine gestreckte Bein in der Luft an das andere schlägt, lassen Geschmeidigkeit und Kraft vermissen.

Auch bei seinen Soli im ersten Akt wirkte Motta Soares noch unsicher: Es gelang ihm beim Berliner Rollendebüt nicht, die Kommunikation zur Partnerin und dem Corps de ballet aufrechtzuerhalten. Da musste die Verliebtheit von Ksenia Ovsyanick sozusagen für beide reichen.

Das Wunder Ovsyanick besteht darin, dass sie alle technischen Finessen – große und kleine Sprünge, Balancen und Drehungen – scheinbar spielerisch mit umwerfender Schönheit absolviert. Sie bringt jede Bewegung zur Vollendung, drückt sich nicht um die Ausformulierung und rhythmische Pointierung. Die Posen werden musikalisch und klar erkennbar gehalten, was einen berauschenden Effekt hat.

Andererseits füllt Ovsyanicks »Giselle« jeden Moment auf der Bühne mit innerem Leben, mit Emotion, mit Gedanken. Das macht ihren Tanz so groß, so spannend. Zusätzlich kann sie mit einem modernen Körper auftrumpfen, der schlank und stark wirkt, ohne an Zartheit einzubüßen: ein wandelndes Kunstwerk, an dem jedes Kostüm wie eine Designerrobe wirkt.

In »Giselle« trägt sie ein Dirndl ohne Schürze. Bevor sie stirbt, wird sie zur Weinkönigin gekürt. Doch dann findet sie heraus, dass ihr Verführer mit der dumm-stolzen Bathilde verlobt ist. Es folgt die berühmte »Wahnsinnsszene«: Ähnlich wie Gretchen in Goethes »Faust« wird Giselle verrückt. Sie entzieht sich der Realität, kann nicht fassen, dass ihr Geliebter ein Schuft ist, sie halluziniert, lacht, visioniert – und stirbt an gebrochenem Herzen in seinen Armen.

Der zweite Akt spielt bei Nacht im Wald, es regieren die »Wilis«: Rachegeister mit Grazie. Es sind weiße Frauen, die aus dem Nebel aufsteigen, um Männer in den Tod zu tanzen. Mit einem Wildhüter, der in Giselle verliebt war, gelingt das. Albrecht aber wird von Giselle, die ihn auch als geisterhafte Erscheinung noch liebt, gerettet. Denn: Er bereut.

Diese Reue, die Selbstvorwürfe, die Trauer tanzt David Motta Soares vorzüglich. Er fällt auf die Knie, sinkt mit dem Oberkörper ein, steht auf, strafft sich, sehnt sich mit lang gemachten Armen nach Vergebung. Hier ist er ganz bei sich und seiner Partnerin, die ihn zart umweht, sich heben und zu wie vom feinsten Pinselstrich entworfenen Figuren biegen lässt.

Motta Soares lenkt seine Dame so hervorragend, dass man gar nicht merkt, dass er es ist, der sie in die Luft befördert. Sie wiederum hat eine so fabelhafte Körperspannung, dass sie mitsamt Tüllkleid federleicht anmutet. Den letzten Paartanz begleiten zirpenderweise Querflöte und Harfe aus der Staatskapelle Berlin, die unter Paul Connelly frisch wie am ersten Tag aufspielt. Die Liebe gewinnt, die feministische Rache auch. Albrecht wird nie wieder ein Mädchen belügen. Bravo.