IPPNW fordert zu Verhandlungen mit Moskau auf

Fabian Sommer/dpa Friedensdemonstration im Februar 2022 in Berlin

Zum Internationalen Tag des Friedens und anlässlich der UN-Generalversammlung richtete die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisation IPPNW am Dienstag einen offenen Brief an Annalena Baerbock und teilte dazu mit:

(…) Der Krieg verursacht täglich Leid, Tod und Verwüstung, und weiterhin droht eine Eskalation. Dennoch sind keine (...) erkennbaren diplomatischen Fortschritte für eine Verhandlungslösung zu erkennen. Neben dem Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz müssten deshalb weitere Schritte folgen, so die ärztliche Friedensorganisation IPPNW. Um dem eigenen Anspruch einer feministischen Außenpolitik gerecht zu werden, müsse auf die Lieferung von Kampfpanzern und Kampfjets verzichtet werden. Gleichzeitig sollten Abrüstung und Diplomatie eine zentrale Bedeutung spielen. Feministische Außenpolitik stehe im Gegensatz zu Militarismus und widerstehe dem globalen Trend stetiger Aufrüstung. Diese Forderung der Ärzt*innenorganisation wird durch eine kürzlich veröffentlichte Umfrage von Forsa gestützt. Demnach sind 62 Prozent der Bundesbürger*innen gegen die Lieferung schwerer Waffen. 77 Prozent vertreten die Meinung, dass der Westen Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges anstoßen sollte. (…)

Das International Rescue Committee Deutschland erklärte am Dienstag zur Hungerkatastrophe in Äthiopien:

Mehr als 20 Millionen Äthiopier*innen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Bis zu 15 Millionen Menschen leiden Hunger. Neben vielen Binnenvertriebenen hat Äthiopien zudem bis zu 800.000 Geflüchtete aus Nachbarländern aufgenommen. Die Klimakrise und interne Konflikte schaffen zusammen eine katastrophale Lage für die Menschen vor Ort. Während die internationale Aufmerksamkeit auf dem Krieg in der Ukraine liegt oder der eskalierenden Gewalt in der Tigray-Region im Norden Äthiopiens, erlebt der Süden die schwerste Dürre seit mehr als vier Jahrzehnten. Ralph Achenbach, IRC-Geschäftsführer Deutschland, war bis vor kurzem in Konzo im Süden des Landes und warnt vor den katastrophalen Folgen der Hungersnot: »Ausgetrockente Flussbetten, karge Felder, verendete oder aus Not verkaufte Tiere, hungernde Menschen. Die Dürre und der Hunger haben Äthiopien und die Bevölkerung fest im Griff. Die Menschen warten auf den Regen, haben sich mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem und im Terassenbau angelegten Feldern vorbereitet – wie ich in einem Bergdorf in Konzo sehen konnte. (…)«

Das Komitee zur Sicherung der Grundbedürfnisse aus Nürnberg plant eine Demo gegen Preissteigerungen und teilte dazu am Dienstag mit:

Nudeln, Öl, Bier, Miete, Strom – alles wird teurer. Indes stagnieren Löhne und Sozialleistungen. Krieg und Sanktionen befeuern die Inflation. Großkonzerne verbuchen Extragewinne, während die Ärmeren leiden. Steuererleichterungen und Subventionen mehren die Profite der Reichsten, für die einfachen Leute gibt es kaum Hilfe.

Was uns traditionell in Franken besonders nahegeht, ist die Bierpreiserhöhung. Viele Kneipen haben die Vier-Euro-Marke bereits überschritten. Doch auch sie geben die allgemeine Teuerung nur weiter und haben immer knappere Trinkgelder zu beklagen. In der Tradition der bayerischen Bierkrawalle des 19. Jahrhunderts werden wir unseren Unmut darüber auf die Straße tragen. Die Demo findet statt diesen Samstag, den 24. September, ab 14 Uhr am Lorenzer Platz.