Habecks kalte Füße

Stefan Sauer/dpa Hoffen aufs Wetter: Bundeswirtschaftsminister Habeck mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (Lubmin, 19.9.2022)

Wirtschaftspolitik nach dem Kinderbuch: In dem von Robert Habeck verfassten Werk »Kleine Helden« hebt der Autor hervor, »wie aufregend ein nächtlicher Stromausfall sein kann«. Im kommenden Winter dürfte einem großen Teil der Bevölkerung dieses spannende Ereignis zuteil werden. Die Gasumlage macht es möglich. Weil die Bundesregierung auf Gedeih und Verderb den Bezug von Öl und Gas aus Russland stoppen will, explodieren die Preise, und der Staat verordnet kollektives Zwangssparen. Im September zahlte ein Musterhaushalt laut Vergleichsportal Check 24 insgesamt 4.371 Euro – eine Steigerung von mehr als 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wer nicht genug Geld hat, sitzt im Kalten und Dunklen. Hilfen für die Bevölkerung? Fehlanzeige. Selbst die reaktionären Tories in Großbritannien haben einen Gaspreisdeckel auf den Weg gebracht. Hierzulande steigen die Lebensmittelpreise, weil Bäcker und Bauern die steigenden Kosten weiterreichen.

Auch die Wirtschaft warnt vor dem Kollaps. Der Schritt von der »weltweit führenden Industrienation zum Industriemuseum« sei noch nie so klein gewesen, warnte der Verband der chemischen Industrie am Dienstag. Abwanderungen – vorzugsweise auf den attraktiveren US-Markt – oder Schließungen stünden zuhauf auf der Tagesordnung, wenn Habeck nicht bald einlenke.

So langsam scheint Habeck bei der Gasumlage kalte Füße zu bekommen. Auf einer internen Sitzung der Grünen soll er mitgeteilt haben, dass die Rechnung, den Energieversorger Uniper zu verstaatlichen, deutlich teurer werden wird als ursprünglich kalkuliert. Rund 30 Milliarden Euro soll die Übernahme den Bund mittlerweile kosten. »Finanzverfassungsrechtliche Zweifel« plagten den Minister: Wenn der Staat das Unternehmen übernehme, solle im Gegenzug die Gasumlage fallen. Statt der Finanzierung durch die Bevölkerung könnten Haushaltsmittel zur Rettung der Konzerne herangezogen werden. Sollte es soweit kommen, hätten die Grünen kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen die verhasste Gasumlage kassiert, und die Wut der Bevölkerung würde auf die FDP umgeleitet, da das von der Partei geführte Finanzministerium plötzlich in der Bringschuld stünde.

Doch wer auf einen Geistesblitz der Minister gehofft hatte, wird enttäuscht. Die Gasumlage bleibt, stellte die Bundesregierung klar. Beschäftigte und Erwerbslose werden ab dem 1. Oktober 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen, um die Energiemonopole zu stützen. Bis April 2024 sollen dadurch 34 Milliarden Euro zusammenkommen. So windet sich Habeck von Tag zu Tag durch die selbstgeschaffene Energiekrise. Nur seinem Zynismus bleibt er treu. Vor Journalisten in Lubmin gab er am Dienstag zu verstehen, um gut durch den Winter zu kommen, brauche man nur »ein bisschen Glück mit dem Wetter«.