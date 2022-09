Wink mit dem Scheckbuch

Jennifer Jacquemart/Europäische Kommission/dpa Mehr Theaterdonner als reale Sanktionen: Viktor Orban, Ministerpräsident Ungarns, mit Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission

Die EU hat Ungarn mit dem Entzug von Strukturhilfen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro gedroht, wenn das Land nicht wirksamer gegen Korruption vorgehe. Haushaltskommissar Johannes Hahn sagte am Sonntag in Brüssel, gegenwärtig sei die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel nicht gewährleistet. 7,5 Milliarden sind etwa ein Fünftel des Geldes, das im siebenjährigen EU-Haushalt bis 2027 für Ungarn vorgesehen ist.

Hahn baute der ungarischen Regierung aber auch eine goldene Brücke: Wenn sie bis zum 19. November ein Paket von 17 konkreten Reformvorhaben und Gesetzesänderungen verabschiede, dann könne Brüssel von der Kürzung der Mittel absehen. Es geht unter anderem darum, die Vergabeverfahren für unter Beteiligung von EU-Mitteln angestoßene Projekte transparenter zu machen. In Ungarn laufen im EU-Durchschnitt besonders viele Ausschreibungsverfahren für solche Projekte mit nur einem einzigen Bewerber, sind also im Grunde eine Farce. Das ist zwar nicht ausdrücklich verboten, weil man ja niemanden zwingen kann, an einer solchen Ausschreibung teilzunehmen. Aber viele Beobachter der Situation in Ungarn vermuten, dass auf diese Weise die herrschende Fidesz-Partei das EU-Geld befreundeten Unternehmen zuschanzt. Die Regierung in Budapest hat in den letzten Wochen etliche neue Gesetze angekündigt, um den Bedenken der Kommission entgegenzukommen. So soll eine neue »Transparenzbehörde« geschaffen werden, die im November ihre Arbeit aufnehmen soll.

Einiges spricht dafür, dass es bei dem Vorstoß Hahns mehr um Theaterdonner geht als um reale Sanktionen. Ein Anzeichen dafür ist, dass die Kommission im Vorfeld Gerüchte gestreut hatte, sie könne Ungarn weit höhere Summen streichen als die, von denen Hahn letztlich am Sonntag sprach: bis zu 70 Prozent der EU-Mittel. Im Vergleich dazu nehmen sich die Vorschläge bescheiden aus. Ein anderer Hinweis liegt darin, dass Hahn den Reformvorschlägen Orbans im gleichen Atemzug öffentlich bescheinigte, sie seien »im Prinzip geeignet, unseren Bedenken Rechnung zu tragen«. Die Reformen sollen in den kommenden Wochen im Eilverfahren durch das ungarische Parlament gebracht werden. Im Dezember sollen die Mitgliedstaaten im EU-Rat entscheiden, ob ihnen diese Änderungen reichen. Das EU-Parlament war letzte Woche in einer mit großer Mehrheit beschlossenen Resolution deutlich weiter gegangen als Hahn. Der Text hatte Ungarn vorgeworfen, es sei keine Demokratie mehr, sondern eine »Wahlautokratie«.

Tatsächlich ist die EU-Kommission gegenüber Ungarn in einer Zwickmühle: Wenn sie die Regierung in Budapest zu hart sanktioniert, könnte diese sich ihrerseits bockig stellen und zum Beispiel die turnusmäßig im Winter anstehende Verlängerung der Russland-Sanktionen blockieren. Hier hat Ungarn ein Vetorecht, und Orban hat kein Hehl daraus gemacht, dass er die Strafmaßnahmen für falsch und speziell gegenüber Ungarn für schädlich hält. Gerade hat Außenminister Peter Szijjarto diesen Standpunkt bekräftigt und die EU aufgefordert, auf ihr geplantes achtes Sanktionspaket zu verzichten.

Die Bundesregierung begrüßte den Vorschlag der EU-Kommission zur Kürzung milliardenschwerer EU-Mittel für Ungarn. Es sei gut, dass die Behörde dieses Instrument anwende, um die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann am Dienstag am Rande eines Treffens in Brüssel. Zur Frage, ob die ungarischen Zusagen ausreichten, um einen Missbrauch von EU-Geld zu verhindern, äußerte die Grünen-Politikerin sich nicht. »Wir prüfen diese Maßnahmen jetzt sehr genau.«

Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler betonte am Dienstag, es dürfe beim Rechtsstaat keine Abstriche geben. Zugleich solle man jedem die Chance geben, auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückzufinden.

Ungarns Justizministerin Judit Varga verwies darauf, dass die 17 Maßnahmen Bedenken in Zusammenhang mit dem sogenannten Rechtsstaatmechanismus ausräumen könnten. Budapest habe sich verpflichtet, die Maßnahmen umzusetzen. Dadurch sollten Korruptionsbekämpfung und Schutz des EU-Haushalts verbessert werden.