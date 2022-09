Nachschlag: Monarchistisches Spektakel

MiS/IMAGO Monarchistischer Pomp auf allen Bildschirmen

Während die Linken-Vorsitzende Ja­nine Wissler auf ihrer schlecht besuchten Pressekonferenz im vorderen Saal noch verhaltenen Optimismus heuchelt, hallen traurige Orgelklänge durch das rückwärtige »Schlemmerstübchen« im Karl-Liebknecht-Haus. Was zuerst wie ein musikalischer Abgesang auf den Niedergang der Linkspartei klang, entpuppte sich als Liveübertragung der Trauerfeierlichkeiten für die britische Königin. Siebeneinhalb Stunden lang übertrug die ARD das monarchistische Spektakel aus London. Das ZDF-Spezial »Trauer um Queen Elisabeth II.« dauerte gar neun Stunden – plus einer 45minütigen Zusammenfassung der »emotionalen Ereignisse dieses historischen Tages« am Abend. Zu Wort kam etwa eine »ZDF-Königshausexpertin« – auch dafür müssen die Rundfunkgebühren reichen. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich erinnert die Mentalität bei manch öffentlich-rechtlicher Anstalt in Sachen Familienbande und Selbstbereicherung an das Königshaus, wie die Schlesinger-Affäre beim RBB zeigte. (nb)