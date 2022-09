Kapitalismus kaputt

Markus Scholz/dpa Dem Klima zuliebe: Aktivisten auf den Gleisen im Hamburger Hafen (13.8.2022)

In den Sommermonaten herrschte Urlaubsruhe in den Palästen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die einen Kollegen machten Ferien, die anderen brachten Konserven oder übernahmen Sendungen von den Partnerstationen. Die Bohnermaschinen kreiselten ungestört durch die kilometerlangen Gänge, nur aus den Kellern drang weiter Leichengeruch. Jetzt sind die Ferien vorüber, die einen ARD-Kollegen recherchieren ihren Chefs hinterher, die anderen heben derweil spannende neue und ausgesuchte alte Produktionen in die Programme – endlich. Deshalb ohne weitere Vorrede zu den Vorschlägen für die nächsten sieben Tage im Radio:

»Wie ich nach Hause gekommen bin, hat er den Hammer schon hingelegt gehabt«, berichtet eine Frau aus Österreich, die von ihrem Partner schwer verletzt wurde, im Feature »Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle«. Die Operettenrepublik ist das europäische Land mit den meisten Femiziden, Janina Böck-Koroschitz und Elisabeth Weilenmann suchen nach Gründen (Ursendung, NDR 2022, Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Auf der Bezahlplattform »Onlyfans« verkaufen Zehntausende meist junger Menschen eigene Nacktbilder und Pornovideos und kassieren dafür – angeblich – 80 Prozent der Einnahmen. Marc Bädorf fragt in »Geld & Sex«: Ist das Selbstermächtigung oder eine Form der Ausbeutung? (Ursendung, RBB/Studio Jot 2022, Mi., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). München, 20er Jahre, großes Schlamassel: Ein gefeuerter Polizist sucht im Radiokrimi »Kajetan und die Betrüger« im Milieu der Spekulanten, Esoteriker und Rechtsradikalen einen Bombenleger, weil seine Exkollegen denken, dass er’s war. Erster von zwei Teilen (Ursendung, BR 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2). In einem Wald bei Dublin verschwinden 1984 drei Kinder, eines wird wiedergefunden, kann sich aber an nichts erinnern. 20 Jahre später gibt es genau dort einen neuen Mordfall und das Kind ohne Erinnerung macht sich im Dreiteiler »Grabesgrün« auf die Spur des Täters und der eigenen Geschichte (WDR 2011, Teil 1 Fr., 19.04 Uhr, WDR 3 und Sa., 17.04 Uhr, WDR 5). Zeitenwende? Seit einem halben Jahr militarisiert sich der Deutsche, der Bundestag beschloss im Vorbeigehen die Hochrüstung, die Typen an der Theke fachsimpeln neuerdings über Waffensysteme und Schlachtenkunst, und die Wehrministerin faselt von der »Führungsmacht«. Kam das alles wirklich über Nacht? Die Investigativjournalistin Andrea Rehmsmeier widerspricht in der Sendung »Die Macht des Militärs« (Sa., 8.30 Uhr, SWR 2). Zwei Opern und ein Oratorium sind am Samstag abend im Angebot: Richard Wagners »Lohengrin«, aufgenommen am 4. August in Bayreuth (Sa., 19.05 Uhr, BR Klassik), »Lucia di Lammermoor« von Gaetano Donizetti, mitgeschnitten am 25. August bei den Salzburger Festspielen (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1), und Arnold Schönbergs »Gurrelieder für Soli, Chor und Orchester«, live, aber ohne Queen, aus der Royal Festival Hall London (Sa., 20 Uhr, DLF Kultur). Unbequem sind oft die Gäste der Sendung »Fragen an den Autor« auf SR 2. Am kommenden Sonntag morgen ist es ganz bestimmt die nicht mehr ganz Grüne Ulrike Herrmann, die in »Das Ende des Kapitalismus« ihrer bisherigen Partei entgegenhält, dass Wachstum und Klimaschutz eben nicht vereinbar sind (So., 9.04 Uhr). Und: »Es kam einmal ein Mann zu einer Frau«, heißt es im Titel eines Hörspiels nach dem Stück von Semjon Slotnikow, so weit, so gut. Aber dann vergisst der Mann seinen Schuh bei Dornhöschen, und die Sache wird kompliziert. Mit Ursula Karusseit, Friedhelm Ptok und Otto Sander (DS Kultur/BR 1993, So., 15.05 Uhr und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2).