Die Ähnlichkeit

Der Iran nominiert den Film »Der Dritte Weltkrieg« (Original: Jang-e Jahani Sevom) des Regisseurs Houman Sejedi für den Auslands-­Oscar 2023. Dies gab die iranische Nachrichtenagentur Isna am Montag bekannt. Sejedi sowie der Hauptdarsteller Mohsen Tanabandeh wurden für den Film bereits in Venedig mit zwei Preisen ausgezeichnet.

»Der Dritte Weltkrieg« erzählt die Geschichte des Tagelöhners Schakib, der am Set einer Filmproduktion über die Verbrechen Adolf Hitlers arbeitet. Als der Hauptdarsteller ums Leben kommt, wird ihm wegen seiner Ähnlichkeit zu Hitler angeboten, die Rolle zu spielen. Daraufhin nimmt sein Leben eine dramatische Wende. (dpa/jW)