Der gespiegelte Blick

Beate Passow Boulespielerinnen in Liuyi: Fotografie aus der Serie »Lotus-Lillies« (Yunnan, China, 2000)

Ein großformatiges Schwarzweißfoto illustriert die Ausgangsthese der Ausstellung »Unbinding Bodies«. Darauf zu sehen: eine betagte chinesische Dame, die mit ihrem Fahrrad auf die Kamera zurollt. Bei genauerer Betrachtung lassen sich ihre kleinen Schuhe ausmachen, in denen offensichtlich gebundene Füße stecken. Was das Bild sagt: Gebundene Füße in Lotosschuhen sind mehr als eine behindernde Körpermodifikation, aktive Teilhabe am Leben ist keineswegs ausgeschlossen. Die Tragweite dieses Bildes wird sich aber erst während des Ausstellungsrundgangs vollends erschließen.

Denn die Ausstellung begnügt sich nicht mit der Darstellung einer vermeintlich exotischen Praxis, die 1.000 Jahre lang in China praktiziert wurde. Vielmehr setzt sie chinesische Schönheitsideale in Beziehung zu Modepraktiken und ihren Gegenbewegungen, die zur selben Zeit in Deutschland aufkamen. Die Lebensreformbewegung und mit ihr Heiler wie Sebastian Kneipp, die auf die Kraft des Natürlichen bestehen, formulierten eine direkte Antwort auf Biedermeierkleider, die Frauen in Reifrock und Korsetts zwängten. Und weil Fahrradfahren im aufgeplusterten Rock und mit eingezwängter Taille höchst unpraktisch war, setzten allen voran englische Frauenrechtlerinnen auf die weit geschnittenen Bloomers-Hosen und bereiteten den Weg für praktikable, vor allem bequeme Frauenmode.

Da wird der Blick auf chinesische Eigenheiten also gespiegelt und zurückgeworfen auf überkommene, aber auch gegenwärtige Körpernormen, die uns aus der eigenen Gesellschaft bekannt sind. Dafür stehen auch die ausgestellten Ballettschuhe mit deutlichen Spuren intensiver Nutzung und eingedrücktem Zehenbereich. »Unbinding Bodies« erzählt, in anderen Worten, eine Verflechtungsgeschichte, in der europäische und asiatische Mode- und Reformbewegungen voneinander wussten und aufeinander reagierten.

Unvoreingenommen habe sich das kuratorische Team der Praxis des Füßebindens genähert, so ein erklärender Text. Anders blicken die an der Ausstellung beteiligten Künstler auf das schmerzhafte, disziplinierende Schönheitsideal. So sind die in Schühchen gezwängten Füße für Zhang Gong ein Bild für die Fesseln im Kopf, mit der er die traditionelle chinesische Kultur verbindet. Eindeutig auch die Position der südkoreanischen Künstlerin kate-hers RHEE. In einem fingierten Youtube-Tutorial stellt sie einen Klebestreifen vor, mithilfe dessen sich das Augenlid fixieren lässt, so dass die asiatische Frau von nun an mit großem europäischen Auge auf die Welt blicken kann. Dass das Anbringen eines solchen Augenklebers keine angenehme Prozedur sein kann, versteht sich von selbst und wird im Video schonungslos durchgespielt.

Weil das Hamburger Völkerkundemuseum seit einigen Jahren eine Neuausrichtung erfährt, in dem die ethnografische Sammlungsgeschichte aufgearbeitet wird, findet auch die Thematisierung des deutschen Kolonialismus ihren Platz in der Ausstellung. Anatomische Forschungen des Mediziners Hans Virchow bilden die Klammer. So kann man eine kleine hölzerne Kiste mit der Aufschrift »Chinesinnenfuß« sehen und ist dann einigermaßen erleichtert, zu lesen, dass darin lediglich Glasdiapositive aufbewahrt werden, die den Fuß einer mit 60 Jahren verstorbenen Chinesin in allen Details abbilden. Gebundene Füße zu fotografieren und zu studieren, allein die nackten Füße überhaupt zu erblicken, war – aus Sicht des Forschers – ein außergewöhnlicher Erfolg. Denn die gebundenen Füße waren mit einem Tabu belegt, selbst im Bett trugen anständige Frauen Schuhe, um sie dem Ehemann zu verbergen. Zugriff zu dem Körperorgan erhielt Virchow erst infolge der chinesischen Unruhen, nachdem sich 1900 der Geheimbund der Boxer gegen die US-amerikanischen, japanischen und europäischen imperialen Bestrebungen erhoben hatte. Die Besetzung Chinas ermöglichte es, Füße und auch Schädel der exotisierten »Forschungsobjekte« über Stabsärzte in die Sammlungen europäischer Völkerkundemuseen zu verschiffen. Gleiches wurde in jener Zeit in anderen deutschen Kolonialgebieten in Ost- oder Südwestafrika praktiziert.

Wie in anderen Ausstellungen zuvor, etwa jener zur Rückkehr des Wolfs nach Mitteleuropa, zeigt das Museum am Rothenbaum eine komplexe kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung auf der Höhe der Zeit. Die Frage, die sich beim Betreten der Ausstellung noch stellen mag, weshalb es lohnenswert sein könnte, sich mit einer überkommenen Praxis aus dem China des letzten Jahrhunderts zu beschäftigen, stellt sich nach dem Rundgang nicht mehr. Die Rückbindung an historische europäische Schönheitsideale und body modification der Gegenwart, aber auch das In-Beziehung-Setzen verwobener Geschichten sind aufschlussreich. Dass die Ausstellung ohne den moralischen Zeigefinger auskommt, dass sie informiert, ohne zu belehren, und dabei differenzierte und sich widersprechende Positionen aufzeigt, macht sie um so glaubwürdiger.