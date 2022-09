Verbindliche Absprachen

BildFunkMV/imago Lädiertes Wahlplakat, taumelnde Partei

Handwerklich muss da noch etwas nachgebessert werden: Dem Vernehmen nach ging der Antrag, mit dem acht Mitglieder der Linke-Bundestagsfraktion faktisch ein parlamentarisches Redeverbot für die Abgeordnete Sahra Wagenknecht durchsetzen wollen, am Montag per Mail beim Fraktionsvorstand ein, als der Text eines Taz-Redakteurs, der über die erfolgte Einreichung des Antrages samt unterstützendem O-Ton von Parteichefin Wissler berichtete, bereits online gegangen war. Ein bisschen peinlich ist der Nachweis, dass der rechte Rand der Linkspartei seine Kampagnen so eng mit dem grünliberalen Blatt koordiniert, dass die Artikel schon fertig vorliegen, bevor die weltumstürzenden Ereignisse, über die berichtet wird, sich überhaupt zugetragen haben, ja schon. Aber bremsen wird der kleine Lapsus nach Lage der Dinge selbstverständlich keinen Beteiligten.

Denn es geht um viel: Die linksliberale Strömung in der Partei Die Linke will den Bruch mit der auf Oppositionspolitik festgelegten sozialdemokratischen Strömung – und zwar jetzt. Sie ist bereit, darüber die Bundestagsfraktion in Trümmer zu schießen, und sie nimmt auch in Kauf, die Partei mitten in der angelaufenen Mobilisierung für den »heißen Herbst« politisch und organisatorisch lahmzulegen. Man darf unterstellen, dass die Frage der Fortexistenz der Fraktion – daran hängen Gelder und Posten – diese Leute mehr beschäftigt hat als die Protestbewegung gegen die Verarmung – die lehnen sie, der Wahrheit die Ehre, ja sowieso ab.

Nun wird also auf der Grundlage einer ausschließlich von rechts kommenden Kritik an der Wagenknecht-Rede die Machtfrage in der Fraktion gestellt. Würde der von den acht Abgeordneten eingereichte Antrag von der Fraktionsversammlung so beschlossen werden, dann liefe das zum einen auf eine formelle Missbilligung dieser Rede, mit der die Linkspartei erstmals seit Menschengedenken wieder ein Millionenpublikum erreicht hat, und zum anderen auf ein weitgehendes Redeverbot für die ehemalige Fraktionschefin im Bundestag hinaus. Die hätte dann, wie es in dem Antrag beinahe höhnisch heißt, die »Möglichkeit der individuellen Wortmeldung bei der Bundestagspräsidentin«. Wagenknecht könnte sich, was kaum plausibel erscheint, einem solchen Votum beugen, oder aber darauf mit ihrem Fraktions- und Parteiaustritt reagieren – und zweifellos ist es das, worauf dieser Antrag politisch zielt. Nebenbei stünde auch der Rücktritt des Fraktionsvorstandes an.

Dass es am Dienstag so kommt, ist einstweilen nicht sehr wahrscheinlich. Auch ziemlich unwahrscheinlich ist allerdings, dass sich in den nächsten Tagen »alle Beteiligten zusammensetzen und verbindliche Absprachen zum Umgang miteinander treffen«, wie das Jan Korte am Montag forderte. Die acht treffen ihre Absprachen mit der Taz. Und wenn das alles nach hinten losgeht, freuen sich die Fraktionen von Grünen und SPD eben über ein paar neue »progressive« Mitglieder.