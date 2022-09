Entlassungen und Profit

Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa Opel hatte bereits 1990 in den Hallen des VEB Automobilwerk Eisenach Produktionsstrecken in Betrieb genommen

Vor 30 Jahren eröffnete Opel ein neues Werk auf dem Gelände des vormaligen VEB Automobilwerke Eisenach. Ab September 1992 liefen die Modelle Astra und Corsa vom Band. Für den Konzern ein Grund zum Feiern; und so lud das Unternehmen am Sonnabend Familien und Fans zu einem Tag der offenen Tür ein. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) eröffnete das Fest gemeinsam mit dem Opel-Geschäftsführer Florian Huettl.

An einem solchen Tag klopfen sich die Manager gern auf die Schultern und beglückwünschen sich zu dem, was angeblich sie geschaffen haben. Opel setze die über 100jährige Automobiltradition in Eisenach fort, das Werk stehe für einen Veränderungsprozess in den vergangenen Jahren, sagte Ramelow. Die Zukunft wurde bei dieser Gelegenheit natürlich in den schönsten Farben gemalt. Mit dem Opel Grandland, einem SUV mit Plugin-Hybrid-Antrieb, sei man »fit für die Zukunft«, teilte Opel mit. Das dürfte eine mindestens etwas verzerrte Wahrnehmung des Managements sein – denn was ist an einem Stadtpanzer zukunftsweisend, selbst wenn er »elektrisch« ist?

Rosig sieht die Zukunft für die Arbeiter in Eisenach jedenfalls nicht aus. Erst Anfang September hatte die Konzernleitung mitgeteilt, dass weitere Stellen abgebaut werden sollen. Im Jahr 2019 waren Geschäftsführung und Betriebsrat übereingekommen, dass 1.000 Stellen bis Ende 2022 »sozialverträglich« abgebaut werden können, über Altersteilzeit, Vorruhestand oder Abfindungen. Doch das reicht der Konzernleitung nicht, wie das Handelsblatt kürzlich berichtete. Weitere 1.000 Beschäftigte an den drei Standorten Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern sollen gehen. Das sei nötig wegen der »rapiden Transformation der Branche, der Pandemie, der geopolitischen Situation, brüchiger Lieferketten« sowie steigender Energie- und Rohstoffpreise.

Widerstand aus der Belegschaft gegen diese Pläne fürchtet die Konzernleitung nicht, denn der Betriebsrat hatte einst prinzipiell sein Einverständnis dafür gegeben. Im Gegenzug für den Stellenabbau erbat sich der Betriebsrat Kündigungsschutz für die übrigen Beschäftigten. Konkret: Für die 1.000 Stellen in diesem Jahr würde den übrigen Arbeitern die Beschäftigung bis Juli 2027 garantiert. Wenn im kommenden noch einmal 1.000 Beschäftigte »freiwillig« gehen, verlängert sich der Kündigungsschutz für die übrigen bis zum 31. Juli 2029.

Sollte dieser Plan umgesetzt werden, »hätte Opel allein seit 2017 den Abbau von fast 11.000 der einst etwa 19.000 Stellen in Deutschland besiegelt«, hieß es dazu im Handelsblatt. Aus wirtschaftlicher Not heraus werde der Stellenabbau aber nicht umgesetzt: Denn seit 2018 erwirtschaftet Opel solide Gewinne, heißt es in dem Bericht weiter.

Opel selbst schreibt sich »als einer der ersten westdeutschen Hersteller in den neuen Ländern« eine »Pionierrolle« in dem über 100 Jahre alten Eisenacher Werk zu. Zwar hatte Opel 1992 im Beisein des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) das Werk eröffnet; tatsächlich ließ sich der Konzern schon zwei Jahre zuvor in Eisenach nieder. Bereits 1990 hatte das Unternehmen in den Hallen des VEB Automobilwerk Eisenach Produktionsstrecken in Betrieb genommen. Wenige Tage, bevor im Februar 1991 der Grundstein für das jetzige Opel-Werk gelegt wurde, hatte die Treuhand-Anstalt dem ehemaligen VEB AWE die weitere Produktion untersagt. Davon war am Sonnabend allerdings keine Rede.