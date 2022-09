IMAGO/Ronald Grant Organisator der Zitate und filmischen Gebilde: Jean-Luc Godard

Emmanuel Macron kondolierte auf Twitter: »Jean-Luc Godard war der ikonoklastischste Filmemacher der Nouvelle Vague, er hat eine entschieden moderne und intensiv freie Kunst erfunden. Wir haben ein nationales Kulturgut verloren, ein Genie.« Obwohl man meinen sollte, dass sich auf weniger Raum mehr Klischees kaum unterbringen ließen, hatte er aber doch immerhin auf die drei großen R verzichtet, die in keinem deutschsprachigen Nachruf fehlen durften: rebellisch, revolutionär, radikal.

Godard als Personalie und Weltkulturerbe, das ist etwas unfair, hat er zeitlebens doch einiges getan, um das Persönliche beziehungsweise den »auteur« in sich herabzusetzen. Wie oft hat er nicht betont, kein Wort, keine Zeile selbst geschrieben und nur als Organisator filmischer Gebilde fungiert zu haben. Trotzdem steht er gerade als der zähe Organisator filmischer Syntaktiken plus zeitnah aktualisierter Weltanschlüsse in der modernistischen Großkonstellation des 20. Jahrhunderts in einem ähnlichen Verhältnis zu Eisenstein wie Warhol zu Picasso.

Viel von der Attraktivität und Faszination ging aber lange allein vom Frühreifen und sehr Produktiven aus und wie Godard es geschafft hatte, in großen Kinofilmen und mit bekannten Stars damals experimentell genannte Techniken einzusetzen, bei denen Wörter, Töne, Farben und Bucheinbände wichtiger waren als Storys. Aber man liegt auch nicht völlig daneben, wenn man vor allem wegen Filmen wie »Außer Atem«, vielleicht noch »Die Verachtung« oder »Alphaville« den Grund seiner heutigen Bekanntheit annimmt.

Dabei hatten sich für Godard diese großen Spiele eines nichtpopulistischen Pop schon 1968 erschöpft. Waren seit den späten 1940er Jahren die Kinema­theken zu Schulen des Sehens und der künstlerischen Veränderung geworden, so galt das Kino auf einmal wieder als Ort, an dem nur Lügen, billige Magien und »einfache Hysterien« (Serge ­Daney) unter die Leute gebracht werden. Und eben damit wollte Godard nichts mehr zu tun haben, 1973 zog er außerdem von Paris nach Grenoble.

Hier wendete er sich auch ästhetisch dem peripheren, noch wenig explorierten Feld des elektronischen Bildes zu. Godard deckte sich mit der neuesten japanischen Videotechnik ein, die, transportabel und vergleichsweise billig, ein unabhängigeres Arbeiten erlaubte und auch den Abstand von Produktion und Wohnen verringerte. Seine Maschinenästhetik intimisierte sich und wurde archivalisch, verfrickelt, nachbearbeitend, er selbst dabei zum Genealogen des Kinos.

Er entwickelte so aber auch die Ansätze für die essayistischen Herangehensweisen, von denen selbst noch viel spätere Filme wie »Deutschland Neu(n) Null« (1991), »Notre Musique« (2004), »Film Socialisme« (2010) oder »Adieu au Langage« (2014) geprägt sind. Es entstanden viele Stunden einer elektronisch verdichteten Lyrik, ein Ansatz, der auch zur unhintergehbaren Voraussetzung für politisch gedachte Kunstproduktionen wurde.

Schon 1967, anlässlich seines Beitrags zu »Fern von Vietnam«, hatte sich Godard schwer damit getan, eine Antwort auf die Empörung über den Kriegseintritt der USA zu finden. Es schien ihm vielmehr, als müsse er den US-Imperialismus von einer anderen Seite her bekämpfen, näher dran bleiben an den französischen Bedingungen, an »der Arbeiterklasse«. Denn: »Auch fünfzig Jahre nach der Oktoberrevolution dominieren die USA das Weltkino. Wir müssen also zwei oder drei Kino-Vietnams im Herzen dieses Imperiums erzeugen, ökonomisch wie ästhetisch.«

Im Prinzip blieb diese Forderung der Kern der Godardschen Filmpädagogik, denn »dass die Welt sich nicht wirklich ändern oder verbessern kann, wenn die Filme nicht besser werden«, das glaubte er bis zum Ende seiner Tage. Aber dann gab es ja auch noch die Aporie, dass bei ihm Antiamerikanismus mit der Liebe für ein bestimmtes (vergangenes) Hollywoodkino zusammenfiel.

Trotzdem war Godards Ruf als politischer Filmemacher in dieser Zeit, auch dank einer maoistischen Phase, so gefestigt, dass er Staatsaufträge linker Regierungen erhielt. 1970 sollte die Gruppe Dziga Vertov den palästinensischen Befreiungskampf dokumentieren. 1977 wurde er gebeten, beim Aufbau einer neuartigen Fernsehstruktur in Mosambik mitzuwirken. Aber während der ebenfalls eingeladene Jean Rouch sofort mit seiner ­S-8-Kamera loslegte, verhaspelte sich Godard in dispositiver Selbstüberforderung. Es blieb bei Konzepten, einigen Rollen Film und dem zu Griffith schielenden Projekttitel »Naissance (de l’image) d’une nation«.

In Schwierigkeiten kam auch das palästinensische Vorhaben, es wurde im Zuge des Umsturzversuchs der PLO in Jordanien vor dem Schwarzen September abgebrochen. Vier Jahre später nahmen Godard und Anne-Marie Miéville das unbenutzte Material aber wieder hervor und unterzogen es einer bemerkenswerten Revision. Aus dem PLO-nahen »Jusqu’à la ­victoire« von 1970 wurde 1974 so »Hier und anderswo«. Dem palästinensischen »Anderswo« war jetzt das »Hier« einer französischen Kleinfamilie mit ökonomischen Sorgen hinzugefügt worden, unter besonderer Berücksichtigung des Bindewortes »und«.

Ausschlaggebend für die kritische Wende war aber vor allem, dass viele der palästinensischen Akteure in ­Godards Material inzwischen tot, nämlich 1970 in Selbstmordaktionen ums Leben gekommen waren. Godard und Miéville fragten sich, welche Rolle ihre Bebilderungen bei diesen Ereignissen gespielt haben könnten. Ihre Antwort bestand in der Absage an alle Formen eines selbstgerechten Großsprechens zum Zwecke politisch korrekter Propaganda. Eine der von ihnen damals gedrehten Sequenzen war für das, was gemeint war, besonders illustrativ: Im Proszenium einer zerbombten Ortschaft steht ein fünfjähriges Mädchen in Uniform und trägt fast brüllend politische Lyrik vor (»Ich werde Widerstand leisten«), während es puppenhaft emphatische Gesten ausführt. Aufs Glatteis begab sich der Film dabei mit der Behauptung, dieses funktionale Lautsprechen sei ein Problem sowohl rechter wie linker Propagandistik. Das bringe nur »arme revolutionäre Idioten« hervor, reich nur an Bildern der Revolution. Dass in dieser Linie der Argumentation auch Fotos von Adolf Hitler und Golda Meir alternierend aufeinander bezogen wurden, führte noch 2010, anlässlich der Verleihung des Ehrenoscars an Godard, zu heftigen Antisemitismusvorwürfen.

Godard, der die gesamten 1970er Jahre in einer selbstgewählten Marginalität verbracht hatte, kehrte 1980 mit »Rette sich, wer kann (das Leben)« zum Kinofilm zurück. Spielfilme wie »Passion« (1982) oder »Detektive« (1985) waren jetzt kleinformatiger und nicht mehr so grell wie in den 1960ern, wirken heute erstaunlicherweise aber frischer als bei ihrem Erscheinen. Das gilt auch für die Jeremiade »Nouvelle Vague« (1990), obwohl allein das schwermütige, stolze und angewitterte Gesicht von Alain Delon von der kompletten Rücknahme avantgardistischer Ansprüche und jeder Zukunftsorientierung spricht.

Dabei wird zwischen aber immer noch kinogemäß mondänen Milliardären, Autos, üppigen Gärten und luxuriös dahingleitenden Kameras auch dieses große Wort gesprochen: »Wie wunderbar ist es, etwas zu geben, das man nicht hat.« Und wunderbar ist es jetzt, dass Jacques Lacans so zitierte Definition der Liebe (»die Gabe dessen, was man nicht hat, an jemanden, der es nicht will«) sich für Godards Werk selbst als sehr passend erweist.