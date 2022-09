Osten abgeschrieben

Jochen Eckel/IMAGO Kurzarbeit und Geld für »Startups«: Auf die Beschäftigten in Schwedt kommen harte Zeiten zu

Man fühlte sich an »Die Drei von der Tankstelle« erinnert, als Scholz, Habeck und Woidke am Freitag die Pläne zur Übernahme von Rosneft-Deutschland präsentierten. Während allerdings im Spielfilm aus dem Jahre 1930 eine Tochter aus reichem Haus einfach ihren Vater bittet, eine Tankgesellschaft zu gründen, damit ihr Geliebter und seine Kumpels einer entlohnten Tätigkeit nachgehen können, ist die Wirtschaftspolitik in Berlin und Brandenburg weniger von Erfolg gekrönt.

Weil sich Bundesregierung und EU-Kommission dazu entschieden haben, ab dem 1. Januar kein Öl mehr aus Russland zu importieren, müssen Alternativen her. Der Grund für die Maßnahme, den deutschen Ableger des russischen Rosneft-Konzerns unter treuhänderische Verwaltung des Bundes zu stellen, ist schnell erzählt. Die polnische Regierung, die wegen der ständigen Bevormundung aus Berlin noch eine Rechnung offen hat, droht als Lieferant über den Hafen in Danzig auszusteigen, sollte die Druschba-Pipeline weiterbestehen. Um Moskau zu entkommen, begibt sich Berlin lieber in die Abhängigkeit der USA, Polens und diverser Golfmonarchien.

Selbstverständlich wurde die Entscheidung als patriotischer Erfolg verkauft. Die drei Hauptdarsteller der Schmierenkomödie gaben festlich zu Protokoll, Schwedt werde einen »Transformationsschub« erfahren, sie handelten »zum Schutz unseres Landes«, dafür hätten sie nicht mal Putin um Erlaubnis gefragt. Wer wird sich bei so viel Heldenmut noch mit ökonomischen Rahmendaten aufhalten wollen?

Die sehen bislang alles andere als rosig aus: Laut Wirtschaftsministerium können bislang nur 60 Prozent der bisherigen Ölmenge in Schwedt auf alternativem Weg bereitgestellt werden. Für die Aufbereitung nichtrussischen Rohöls müssen die Produktionsbedingungen in Schwedt erneuert werden. Die Subvention des Bundes dafür fällt jedoch eher kläglich aus: Im Laufe der nächsten 15 Jahre werden den ostdeutschen Raffinerien und Ostseehäfen 750 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Bund stellt Kurzarbeitergeld bis Ende 2024 zur Verfügung und appelliert an die Betreiberfirmen, den Betrag auf 100 Prozent aufzustocken. Die Beschäftigten in Schwedt schauen buchstäblich in die Röhre. Langfristige Perspektiven sehen anders aus. Woidke hatte in einem offenen Brief an die Bundesregierung in der vergangenen Woche einen Mehrbedarf von mindestens 1,5 Milliarden Euro angemahnt. Im Hinterzimmer wird es einen Deal gegeben haben. Weitere 250 Millionen Euro gibt es aus Berlin, unter anderem zur »Steigerung der Standortattraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit« des Landkreises Uckermark. Mit denen kann Woidke den großzügigen Landesvater spielen. Nach der Pk im Kanzleramt machte er sich auf den Weg in die USA, um sich bei Investoren lieb Kind zu machen. Das Erfolgsmodell Tesla soll Nachahmer finden.