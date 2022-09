El Salvador: Bukele will nochmals kandidieren

San Salvador. El Salvadors Präsident Nayib Bukele will entgegen dem eigentlich in der Verfassung verankerten Verbot für eine zweite Amtszeit kandidieren. Er habe sich entschlossen, bei der Wahl im Jahr 2024 nochmals anzutreten, sagte Bukele am Donnerstag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache zum 201. Jahrestag der Unabhängigkeit seines Landes. Er sei sich sicher, dass viele westliche Staaten gegen dieses Vorhaben seien, doch letzten Endes liege die Entscheidung beim salvadorianischen Volk. Bukele, der 2019 an die Spitze des Staates gewählt worden war, regiert das Land zunehmend autoritär. (AFP/jW)