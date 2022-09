BRD: Steigende Zahl an Abbrüchen

Wiesbaden. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist auch im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zu 2021 gestiegen. Es wurden rund 25.600 Abbrüche gemeldet – und damit 11,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Mehr als zwei Drittel der Frauen, die zwischen April und Juni abbrechen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt. 8,7 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter, 2,6 Prozent noch minderjährig. Rund 42 Prozent der Frauen hatten vor dem Abbruch noch kein Kind zur Welt gebracht. (AFP/jW)