Baerbocks blumige Versprechen

Sven Simon/imago images Widersprüche einfach weglächeln: Bundesaußenministerin Baerbock (Bielefeld, 15.11.2019)

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist sicherlich stolz auf sich. Nachdem der Bundestag 2020 noch den Antrag der Grünen, »Feministische Außenpolitik konsequent umsetzen – Gewalt und Diskriminierung überwinden, Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte weltweit verwirklichen«, abgelehnt hatte, wurde diese Zielsetzung im Ampelkoalitionsvertrag verankert. Dort heißt es: »Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern.« Um (rhetorische) Aktivität diesbezüglich zu bezeugen, fand am Montag im Auswärtigen Amt die Konferenz »Shaping Feminist Foreign Policy« statt.

Baerbocks Rede begann »plakativ« mit Bildern, wie sie selbst einführte. Da kamen an erster Stelle die Afghaninnen, für deren Rechte die USA und mit ihnen die Bundeswehr bekanntlich 20 Jahre lang gekämpft haben. Stellvertretend dafür Marzia (15), »die im Frühjahr mit Tränen in den Augen vor ihrer verschlossenen Schule« stand. Nicht zur Sprache kam, dass es die Bundesregierung nicht einmal schafft bzw. schaffen will, ihre sogenannten Ortskräfte vor der Verfolgung der Taliban in Sicherheit zu bringen. Als zweites folgte der Sahel in Westafrika, wo die Bundesregierung ebenfalls seit Jahren militärisch an der zunehmenden Verschlechterung der Sicherheitslage mitwirkt. Eine »Mutter im Norden Malis« habe Baerbock bei einem Besuch angefleht: »Bitte lassen Sie uns nicht im Stich!« Offenbar hielt es die Grünen-Politikerin für nötig, mit Überemotionalisierung bei der Konferenz aufzuwarten – aus feministischer Perspektive gilt es jedoch, patriarchale Strukturen, die sich durch Kolonialismus und Kapitalismus manifestiert haben, zu analysieren, um sie anschließend auseinander nehmen zu können. Tränen helfen dabei wenig.

Auch der Verweis auf die Ukraine durfte nicht fehlen, »wo bestimmte Gruppen besonders unter Gewalt, besonders unter Russlands grausamem Krieg leiden«. Dass Frauen und Kinder besonders betroffen sind in Kriegen aller Art, ist unbestritten. Aber gerade die Ukrainerinnen befinden sich im Gegensatz zu Millionen anderen flüchtenden Frauen samt Kindern in einer deutlich besseren Lage. Ihre Flucht wird von allen Seiten unterstützt, sie erhalten umfassende Hilfe unter anderem in Deutschland. Demgegenüber steht zum Beispiel die Geschichte von Hawa Selim aus Darfur im Sudan, die im vergangenen Jahr nach einer einmonatigen Reise durch Tschad und Ägypten mit ihrem behinderten Sohn Libyen erreichte. Sie lebten mehr als drei Monate lang vor dem Büro des UN-Flüchtlingshilfswerks in Tripolis und baten um Hilfe, die nie kam. Dann wurden sie von der Polizei verhaftet und in ein Internierungslager gebracht. Dieses ausgelagerte Abschottungssystem mit Gefängnissen, in denen Folter und Gewalt Alltag sind und einer »Küstenwache«, die auf Pushbacks bzw. Pullbacks spezialisiert ist, wird unter anderem aus der BRD großzügig finanziert.

2020 wurde auch der Antrag der Partei Die Linke, »Auf Gewalt in internationalen Konflikten verzichten – UN-Resolution 1325 ›Frauen, Frieden und Sicherheit‹ umfassend verankern«, abgelehnt. Der beinhaltete im Gegensatz zu den blumigen Aussagen Baerbocks Konkretes: Verzicht auf die Anwendung militärischer Gewalt in allen internationalen Konflikten, Umsetzung der genannten UN-Resolution, Einbezug der Perspektive von Frauen in alle Abstimmungsentscheidungen sowie die Ergreifung ziviler Maßnahmen der Konfliktbearbeitung. Weitere Forderungen, von denen sich die Bundesrepublik mit Amtsantritt Baerbocks weiter denn je entfernt hat, enthielt ein zweiter Antrag der Linken zu einer feministischen Außenpolitik: die Anerkennung sexualisierter Gewalt als Fluchtgrund im Asylgesetz, die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie das Verbot sämtlicher Exporte von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgüter. Wenn die Bundesaußenministerin also tatsächlich Interesse an einer feministischen Außenpolitik haben sollte, wären das die Punkte für einen Anfang.