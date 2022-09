Lukrativer Markt

Cover-Images/imago Alles digital erfasst: Frauen sollten vorsichtig sein bei der Freigabe sensibler Daten

Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen, die wir haben und die über uns kursieren können. Deshalb legen wir bei ihrer Verarbeitung besonderen Wert auf Datenschutz und Datensparsamkeit. Die Non-Profit-Organisation Mozilla Foundation hat deshalb frei zugängliche Zyklus- und Schwangerschaftsapps in Bezug auf Datenverarbeitung, -erhebung und -schutz untersucht und die Ergebnisse im August veröffentlicht.

Diese Ergebnisse sind sicherlich nicht gesundheitsförderlich. So geben etwa viele Menstruations- und Schwangerschaftsapps die Daten der Nutzerinnen weiter. Was auf den ersten Blick nur ein Datenschutzproblem ist, um zielgenaues Marketing zu ermöglichen, ist vor dem Hintergrund der Einschränkung reproduktiver Rechte in vielen Ländern unter Umständen auch ein strafrechtliches Problem. Die Untersuchung ist Teil einer Forschungsreihe, mit der die Mozilla Foundation unter dem Titel »Privacy not included« (Privatsphäre nicht inbegriffen) bereits seit 2017 Apps, andere digitale Produkte und Gadgets testet und bewertet. Viele Menschen nutzen mittlerweile Apps, um die Menstruation zu überwachen, fruchtbare und unfruchtbare Tage zu bestimmen als Hilfe zur Verhütung oder Zeugung, um zyklusabhängige Krankheiten und Beschwerden aufzuzeichnen oder eine Schwangerschaft zu verfolgen.

Von der Mozilla Foundation haben 18 der 25 überprüften Apps (zehn Menstruations-, zehn Schwangerschafts-, fünf allgemeine Gesundheitsapps) einen Warnhinweis bekommen, da sie die Daten der Nutzer nicht ausreichend schützen. Die Leiterin des Forschungsprojekts, Jen Caltrider, beschreibt, das Problem sei grundlegender Natur, da die meisten Apps darauf ausgelegt seien, Daten zu sammeln und zu vermarkten. Es handelt sich also beim mangelnden Datenschutz nicht um einen Fehler im System, sondern um das System selbst. Denn diese Daten sind extrem lukrativ: Zum einen können sie generell für Marketingzwecke und zugeschnittene Werbung genutzt werden, zum anderen sind insbesondere Schwangere bereit, sehr viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel und andere Hilfsmittel auszugeben, gefolgt von einem immer größer werdenden Markt für Babyprodukte.

Ein noch größeres Problem als die kommerzielle Nutzung von Gesundheitsdaten ist aber sicherlich, dass deren Überwachung unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Bereits als im Juni das Grundsatzurteil »Roe vs. Wade« vom Supreme Court der USA außer Kraft gesetzt wurde, haben Feministinnen und Aktivistinnen Menstruierende aufgefordert, ihre Zyklusapps und die gespeicherten Daten zu löschen. »Roe vs. Wade« hatte bis dahin das grundsätzliche bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch garantiert. Seitdem liegt diese Rechtsprechung in der Hand der Bundesstaaten, etliche hatten bereits deutliche Verschärfungen des Abtreibungsrechts bis hin zu faktischen Verboten in der Schublade liegen, die quasi unmittelbar oder in der direkten Folgezeit in Kraft traten. Laut Caltrider waren das Gerichtsurteil und die darauf folgende Welle der Einschränkung reproduktiver Rechte auch der Anlass, die Untersuchung durchzuführen. Bereits jetzt gibt es Präzedenzfälle, in denen US-Strafverfolgungsbehörden beispielsweise die Verläufe von Suchmaschinen ausgewertet haben, in denen jemand nach einem Medikament suchte, das auch für einen Schwangerschaftsabbruch genutzt werden kann.

Inwiefern auch Zyklusdaten für Strafverfolgungsbehörden tatsächlich interessant werden können, ist noch eine eher theoretische Frage – allerdings mit einer ganz realen Gefahr für die Betroffenen verbunden. Ebenfalls in Europa empfiehlt sich, immer wieder auf die gebotene Sparsamkeit bei der Weitergabe der eigenen Zyklusdaten hinzuweisen, denn auch hier werden reproduktive Rechte immer weiter eingeschränkt. So hat Ungarn auf Drängen der ultrarechten Oppositionspartei Mi Hazank seine Abtreibungsregeln verschärft. Das von Innenminister Sandor Pinter unterzeichnete und am Montag ins ungarische Amtsblatt aufgenommene Dekret sieht vor, dass Frauen sich künftig vor einem geplanten Schwangerschaftsabbruch die Herztöne des Embryos anhören und sich dies von Ärzten bescheinigen lassen müssen. Polen will ab Oktober die Daten von Schwangeren in einem eigens einzurichtenden Register speichern.

Einen Überblick über die Produkte und die Warnhinweise (auf englisch) bietet die Mozilla Foundation hier: kurzelinks.de/mozilla