Nachschlag: 75 Milliarden mehr

Christoph Hardt/IMAGO/Panama Pictures Der deutsche Militarismus feiert seine Wiederauferstehung, wenn er jemals ganz besiegt war

Wir sind hier nicht bei »Wünsch dir was«? O doch, zumindest, wenn wir für die deutschen Streitkräfte sprechen, dachte sich wohl André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehr-Verbandes, am Donnerstag im ARD-»Morgenmagazin«. 75 Milliarden Euro mehr im Wehretat – jährlich, ab der kommenden Legislaturperiode – will der Oberstleutnant. Wüstner zeigt: Das wohlerprobte Narrativ von der unterfinanzierten Schrottruppe aka Bundeswehr greift – trotz 100 Milliarden Euro »Sondervermögens«. Dabei müssen die »Argumente« noch nicht einmal stichhaltig sein, es reicht die Behauptung: »Ansonsten brauchen wir gar nicht erst anfangen«, da man sich momentan noch »im freien Fall« befinde. Auch, weil die Bundeswehr Gerät an die Ukraine abgebe – diese Bestände würden nicht wieder aufgefüllt. Das Gespräch im »Morgenmagazin« zeigt: Die Zeiten für die Anhänger eines »starken Deutschland« sind golden. Passend dazu der kriegslüsterne Interviewer, der Wüstner die Vorlagen für dessen Forderungskatalog liefert. (fres)