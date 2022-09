Wer macht das Licht aus?

Isabel Machado Rios/Ruhrtriennale2022 Theater heute: Der Tisch ist gedeckt, und an der Theke wird ordentlich ausgeschenkt

Spätestens um Mitternacht verschwinden alle Gäste im Stroboskoplichtgewitter. Der DJ am Pult hat aufgedreht. Und während die Electrobeats scheppern, sieht man tanzende Silhouetten aufzucken. Es könnte eine allnächtliche Szene in einem Klub sein, ist aber das Finale von Lukasz Twar­kowskis Mammutprojekt »Respublica«, das der Regisseur, Videokünstler und Raver bei der Ruhrtriennale inszeniert.

Es ist der lärmende Abschluss eines sechsstündigen Gesamtkunstwerks aus Schauspiel, Happening, Mockumentary und eben viel Technokultur in der Jahrhunderthalle Bochum am 9. September. Zugleich ist der Abend eine Art Reenactment jenes Aussteigerexperiments, das Twarkowski schon einmal in den litauischen Wäldern gewagt hatte. Zu Beginn der Coronapandemie versammelte der Künstler Mitglieder des Litauischen Nationaltheaters, um mit ihnen ein Aussteigerleben, ein utopisches Gemeinschaftsprojekt zu erproben, wie es schon so viele Künstler und Intellektuelle versuchten – von den amerikanischen Transzendentalisten oder Tolstois säkularisierten Bergpredigten bis zu den Kommuneexperimenten um Hermann Nitsch und Otto Muehl, den Granden des Wiener Aktionismus.

Eine Kultureinrichtung aus Vilnius bezahlte der Gruppe ein Grundeinkommen von 15 Euro pro Tag, so dass sie sich ihrem Hauptaugenmerk widmen konnte: der Organisation von Raves, dem Tanzen zu Techno und der Bewusstseinserweiterung durch eben diesen Tanz. Twarkowski selbst dokumentierte, wie die Beteiligten in den litauischen Wäldern steppten und New-Age-Hippies nach einer neuen Form des Zusammenlebens suchten. Das Ergebnis, zunächst bei den Münchner Kammerspielen gezeigt, ist dennoch komplett durchinszeniert: als Show über andere Gemeinschaftsformen.

Genau dieses Aussteigerleben ließ Twarkowski mit der Autorin Joanna Bednarczyk, dem bildenden Künstler Fabien Lédé, dem Komponisten Bogumil Misala, DJ Spectribe sowie dem Choreographen Pawel Sakowicz in der Bochumer Jahrhunderthalle wieder aufleben. Dafür durfte Lédé das Camp nachbilden. Der Abend beginnt daher mit Karten, die den Besuchern ausgehändigt werden – als Orientierungshilfe. Die Kulisse besteht aus Trailern mit liebevoll eingerichteten Interieurs, einer Küche, einem Miniaturklub, einer »Kino-Chill-Zone« und sogar einer Sauna. Das Publikum ist eingeladen, sich Handtücher zu schnappen und mitzusaunieren. Schließlich soll das Publikum keines bleiben, es soll teilnehmen. Doch die vierte Wand steht, und die Partizipation bleibt aus – abgesehen vom munteren Andrang an der Bar, die ebenso zum Environment gehört. An der Theke wird ordentlich ausgeschenkt: Bier, Wein, Schnaps. Der Alkoholkonsum scheint hilfreich, um die mehrstündige Darbietung zu ertragen. Ein Pärchen versteckt sich unter einer Decke, um sich Intimes ins Ohr zu flüstern. Das Publikum darf die Zweisamkeit voyeuristisch verfolgen. So geht es immer weiter. Untermalt von den Technobässen, die zunehmend lauter scheppern. Man weiß, dass sich das Ganze zum finalen Tanzpulk auflösen soll.

Doch die nächsten Stunden verbringt man erst mal damit, auf diverse Leinwände und Bildschirme zu glotzen. Man sieht, wie die Darsteller diskutieren – über Liebe, schlechte Trips und wer verdammt noch mal gestern Nacht vergaß, das Licht auszumachen. Zu den Reibungen des simulierten Aussteigerlebens gehören auch Wortwechsel über Klimakollaps oder Fleischkonsum. Der Konsens besteht in der Ohnmacht, den alle angesichts dieser Krisen verspüren. Der letzte utopische Ausweg: das gemeinsame Tanzen.

Bis der Rave an Fahrt aufnimmt, werden einem jedoch noch Zitate und Referenzen um die Ohren gehauen: Man liest einen Hinweis auf den katholischen Priester Pawel Brzostowski, einen Sozialutopisten, der 1769 in Litauen die kleine selbstverwaltete Bauerngemeinde Republik Paulava ausrief, die als Blaupause für »Respublica« diente (obgleich diese Republik Paulava nur eine Vorform des Kapitalismus war). Es folgen Texte über Diogenes und Descartes, die sich ebenso über die Frage nach der Utopie äußerten. Doch warum so viel Bedeutungsschwere? Schließlich stellt eine der Darstellerinnen hinterher klar: »Zum Teufel mit dem Denken!« Nach vier Stunden muss auch keiner mehr grübeln. Es geht über zum Raven. Für die Weltflucht.