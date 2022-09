Das Dilemma der Interpretation

Fabian Schellhorn Wird da vielleicht die Jugend verheizt? Klaus Mäkela und das Concertgebouworkest Amsterdam

Manche Werke bedeuten für die Interpreten unendliche Mühe. Die Qualität etwa einer Sinfonie von Jean Sibelius herauszuarbeiten gelingt oft nicht. Allzuleicht gerät das Gewebe der Streicher zur breiigen Untermalung, und nur bei sorgsamer Phrasierung werden die originellen Formideen nachvollziehbar. Dagegen gibt es nur selten eine Mahler-Aufführung, die die Hörer völlig unbefriedigt zurücklässt. Wenigstens hat man ein kolossales Klangspektakel erlebt, und das ist mehr als nichts.

Aber natürlich bei weitem nicht genug. Eine gute Interpretation spürt den Idiomen nach, die Mahler verwendet – Marsch, Tanz, Lied. Sie vermittelt die Gefühlsintensität dieser spätromantischen Musik, ohne in Kitsch abzugleiten, markiert indessen den Kitsch dort, wo ihn Mahler als distanziertes Zitat verwendet. Zugleich bewältigt sie ein Problem, das diesen Sinfonien zugewachsen ist. Ihre Dissonanzen, auch die Brüche mit Hörerwartungen ihrer Entstehungszeit erschrecken heute niemanden mehr. Wie also soll man angemessen vermitteln, wie sie einst wirkten, ohne Effekte allzugrob zu überzeichnen? Und zugleich formale Zusammenhänge verdeutlichen?

Beim Musikfest Berlin (27. August bis 19. September) waren gleich vier von Mahlers Sinfonien zu erleben. Die Nr. 2 wurde vom Orchester der Deutschen Oper Berlin gespielt, unter der Leitung von Paolo Bortolameolli, der sehr kurzfristig für den mit Covid 19 infizierten Donald Runnicles eingesprungen war. Der Aufführung tat diese Improvisation keinen Abbruch. Bortolameolli betonte das Raue, Grelle der Partitur, ohne das über knapp neunzig Minuten gespannte Netz an motivischen Entwicklungen zu vernachlässigen. Das passt zu dieser wohl bildhaftesten, am eindeutigsten durch ein außermusikalisches Programm geprägten Sinfonie Mahlers. Der Weg führt von einer Totenfeier über Rückblicke auf das Leben des Verstorbenen und ein apokalyptisches Jüngstes Gericht hin zu einem Chorfinale, das eine allgemeine Auferstehung feiert. Das Katastrophische war in dieser Aufführung von ebenso ungeheurer Wucht wie das triumphale Ende.

Dieses Himmlische klingt bei Mahler allerdings sehr weltlich; es verrät, wie wenig um 1900 von Glaubensgewissheit noch die Rede sein konnte. Konsequent fehlen in der Gruppe der mittleren Sinfonien 5 bis 7 Hinweise auf Transzendenz. Zentral ist die Nr. 6, Hauptwerk auch im Eröffnungskonzert des Musikfests. Das Concertgebouworkest Amsterdam hatte sich diese Sinfonie Mahlers vorgenommen, die in ihrer Viersätzigkeit im Aufbau die wohl traditionellste ist. Jedoch verbirgt sich, wie oft, gerade im scheinbar Konventionellen der Umsturz. Harmonisch ist die Sechste gegenüber ihren Vorgängerinnen geschärft, an Ausdrucksgewalt übertrifft sie sie bei weitem. Die Bezeichnung als »Tragische« trifft die Sache, auch wenn sie nicht von Mahler selbst stammt. Im Finale verwendet Mahler einen großen Hammer, der auf einen Holzblock geschlagen wird. Gibt es in dieser Musik einen Helden, der von außen vernichtet wird? Viel eher erschöpft sich die Musik in ihrem immer neuen Anstürmen selbst, und die Schläge vernichten nur dann, wenn der Verlauf sich schon zu zersetzen beginnt.

Das Dirigat des erst 26jährigen Klaus Mäkelä, der zu seinen Chefposten in Oslo und Paris jetzt auch schon als Leiter des renommierten Concertgebouworkest vorgesehen ist, wurde äußerst gegensätzlich aufgenommen. Ist »des Staunens achtzig Minuten lang kein Ende« (Süddeutsche Zeitung), oder erlebte man ein »Desaster«, wie die FAZ unter dem Titel »So wird Jugend verheizt« behauptete? Vielleicht müssen sich auch Musikkritiker durch eindeutige Urteile profilieren. Zu hören war jedenfalls eine kraftvolle, detailreiche Aufführung. Selten gelingen die Übergänge zwischen den Formteilen so schlüssig, wie es an diesem Abend der Fall war. Doch führte eine ununterbrochene Aufheizung zu einer gewissen Monotonie. Mahler war Dramaturg genug, um zu wissen, dass bei einer solchen Ausdehnung Phasen relativer Ruhe nötig sind. Mäkelä schob auch hier Momente der Drohung in den Vordergrund, so dass, als gegen Ende der Sinfonie wirklich die Katastrophe anstand, bereits eine gewisse Abstumpfung eingetreten war.

Dies freilich ist Jammern auf einem hohen Niveau, auch dank der routinierten Musiker aus Amsterdam. Ihre weniger berühmten Kollegen des Rotterdams Philhamonisch Orkest präsentierten Mahlers 1. Sinfonie überzeugend unter der Leitung des auch erst 33jährigen Lahav Shani. Mit dem beinahe unhörbar einsetzenden Beginn, fast wie ein sehr entferntes Einstimmen, zeigten die Rotterdamer, dass sie in großer Besetzung auch ein Pianissimo beherrschen (ansonsten: Werden die Orchester immer lauter?). Volksmusikanklänge setzten sie idiomatisch genau und hielten die Balance zwischen nachgeahmter Naivität und Parodie, die vielen Passagen in den ersten vier Sinfonien Mahlers ihre Spannung verleiht. Der Monumentalismus des Finales, aus heutiger Sicht Vorklang späterer und gewichtigerer Werke, war nicht übersteuert, sondern klug aus Einzelheiten hergeleitet.

Ebenso beliebt, doch weitaus schwieriger ist die 5. Sinfonie, die sich das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Wladimir Jurowski vornahm. Wie die Sechste gehört auch sie in die Reihe der mittleren, weltlichen Sinfonien. Doch vermeidet Mahler hier bewusst die Konsequenz, die zum Untergang führt. Ein Trauermarsch und ein völlig zerstückelter, katastrophischer Sonatenhauptsatz als erste Abteilung; ein riesenhaftes Durchführungsscherzo als zweite, Adagietto und fröhliches Rondofinale als dritte. Die Teile sind miteinander kaum vermittelt. Wie zwingt man diese Welten zusammen? Soll man es überhaupt? Jurowski arbeitet das Stechende der ersten Abteilung klar heraus, in ihrer Unverbundenheit als Welt ohne Sinn gesetzt. Zum Höhepunkt der Aufführung geriet bei langsamem Tempo das Scherzo. Aus einem Tanzmotiv entsteht das nächste – die Statik, die das Modell von Beethoven bis Bruckner hatte, ist überwunden. Auf Lebensfreude müsste Besinnung folgen, doch das Adagietto nahm Jurowski derart unruhig, dass es zur Einleitung des klangprächtigen Finales schrumpfte. Die ganze dritte Abteilung steht zwar bei Mahler nicht auf der Höhe des Sinfoniebeginns, wird aber der Schluss derart überzeugend dargeboten wie vom Rundfunk-Sinfonieorchester, so darf man das für einen Moment vergessen.