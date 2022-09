Geduld am Ende

Kay-Helge Hercher/IMAGO Entschieden wird letztlich auf der Straße und nicht im Kanzleramt: Warnstreiks der IG Metall in der Stahlindustrie (Siegen-Geisweid, 13.6.2022)

Die Lage ist so ernst, dass sogar die Gewerkschaftsführung Widerworte gibt. Im Vorfeld des Treffens zur sogenannten konzertierten Aktion, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal im Kanzleramt stattfand, stellte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi klar: Den Beschäftigten stehe das Wasser bis zum Hals. Die durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland auf die Spitze getriebenen Gaspreise und die hohe Inflation fressen die Einkommen der Lohnabhängigen auf. Einmalzahlungen seien zwar zu begrüßen – die Regierung will Unternehmen die Möglichkeit bieten, einen Bonus von bis zu 3.000 Euro steuerfrei an die Belegschaft auszureichen –, aber im Zentrum müsse die »Stabilisierung des Reallohnniveaus« stehen, und darüber werde in Tarifverhandlungen und nicht im Kanzleramt entschieden.

Die ungewöhnlichen deutlichen Worte Fahimis kommen nicht von ungefähr. Bundeskanzler Olaf Scholz war nach dem ersten Treffen der konzertierten Aktion mit dem Vorschlag vorgesprescht, Einmalzahlungen gebe es nur gegen Lohnzurückhaltung – zwar distanzierte er sich im nachhinein davon, doch die Marschrichtung war ausgegeben.

Was soll das Treffen überhaupt? Gewerkschaften und Unternehmer haben grundsätzlich gegensätzliche Interessen. Auch wenn der DGB das einende Ziel der Beschäftigungssicherung beschwor, dürften die Vorstellungen von Arbeitern, Chefs und Staat, wie die Industrie im Kollektiv vor dem Untergang bewahrt werden kann, weit auseinanderliegen. So fordert die Gewerkschaft, Subventionen dürfe es nur gegen die Zusage geben, dass Entlassungen ausgeschlossen sind. Das Beispiel Lufthansa ist nur das jüngste dreiste Beispiel, das illustriert, wie sich Großkonzerne hierzulande vom Bund retten lassen und sich eine goldene Nase verdienen, indem sie die Belegschaft dezimieren und die Löhne drücken.

Welchen Zweck der Eiertanz hat, machte Arbeitsminister Hubertus Heil deutlich. Es gehe darum, zu verhindern, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die deutsche Gesellschaft spalte. Die Äußerungen verdeutlichen, dass die Regierung unter starkem Zugzwang steht. Wenn sie keinen Weg aus der selbstverschuldeten wirtschaftlichen Katastrophe weisen kann, werden Sozialproteste zunehmen, Unternehmen pleite gehen und die Bundesrepublik ihre Vormachtstellung in Europa verlieren. Die Appelle an die Bedrohung aus dem Osten verhallen zusehends. Die IG Metall hat in der laufenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie bereits unbefristete Streiks ins Spiel gebracht, falls sich die »Sozialpartner« stur stellen sollten. Steigender Druck von den Mitgliedern könne die Kompromissfähigkeit der Gewerkschaft begrenzen. Was klingt wie eine sizilianische Botschaft, verdeutlicht: Im Herbst wird der Ton rauher. Das dürfte auch der Regierung langsam dämmern.