Grummeln in Moskau

Press Service of the 30th Independent Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS Das erfolgreiche Vorrücken der ukrainischen Truppen bringt russische Hobbystrategen auf den Plan (Charkiw, 14.9.2022)

Am Mittwoch hat die Nachrichtenagentur Reuters eine »Exklusiv«-Meldung aus Moskau gebracht. Präsident Wladimir Putin habe kurz vor oder direkt nach dem Kriegsbeginn eine von seinem Ukraine-Beauftragten Dmitri Kosak ausgehandelte Verhandlungslösung persönlich gekippt. Die nicht zustande gekommene Vereinbarung habe den Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft zum Inhalt gehabt. Die Agentur berief sich für ihre Darstellungen auf Aussagen dreier hoher Beamter, die sich Anonymität vorbehalten hätten. Zwei seien direkt an den Beratungen im Kreml beteiligt gewesen, der dritte habe vom Hörensagen davon erfahren. Politische Kernaussage: Dieser Krieg wäre nicht nötig gewesen. Er sei Putins Krieg.

Die Meldung überrascht zunächst deswegen, weil, von allen Seiten unbestritten, bis Ende März Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geführt wurden. Nachrichtenlage war bisher auch, dass es Kiew war, das – nach außen unter dem Eindruck der Ereignisse von Butscha, faktisch wohl auf Druck Großbritanniens und der USA – diese Verhandlungen beendete. Warum also sollten jetzt russische Quellen offenlegen wollen, dass diese Verhandlungen nur zum Schein geführt worden seien und Moskau die Eskalation gewollt habe? Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, dementierte die Darstellung der Agentur als »aller Grundlagen entbehrend«. Das kann man zur Kenntnis nehmen, aber stimmen muss es deshalb nicht. Denn falls Reuters doch korrekt berichtet haben sollte, ist die eigentliche Botschaft der Meldung, dass sich womöglich Teile des russischen Spitzenpersonals von Putins Kurs abzusetzen suchen.

Dafür hätten sie einigen Anlass. Der Krieg läuft nicht gut für Russland, ein Sieg ist in weite Ferne gerückt. Eine parallele Öffentlichkeit aus einigen Dutzend sogenannten Militärbloggern macht sich seit Monaten, besonders aber seit der russischen Niederlage östlich von Charkiw, offen über die offizielle Informationspolitik lustig. Die Aussage des Verteidigungsministeriums, der russische Rückzug sei eine »Umgruppierung«, quittierte einer der Autoren mit der sarkastischen Bemerkung, im Zweiten Weltkrieg hätten die Deutschen ihre Truppen bis 1945 vor Berlin auch ständig »umgruppiert«. Ein anderer zitierte die berühmte Frage des liberalen russischen Politikers Pawel Miljukow vom Herbst 1916: Ob die Kette der russischen Misserfolge auf Dummheit oder auf Verrat zurückzuführen sei. Interessanterweise wird die Arbeit dieser Blogger von den Behörden geduldet, obwohl für »Falschaussagen über die Spezialoperation« offiziell hohe Haftstrafen drohen. Das heißt, sie haben ihre Protektoren.

Die Kritik der »Militärblogger« ist allerdings konstruktiv. Sie gilt nicht dem Krieg, sondern der Weise, wie er geführt wird. Teils fordern die Autoren, vom Format des mit begrenzten Kontingenten aus Berufssoldaten und Freiwilligen geführten Krieges zu einer vollständigen Mobilisierung überzugehen. Andere konzentrieren ihre Angriffe auf Verteidigungsminister Sergej Schojgu und führende Generäle, die »sich mit Orden behängen«, aber wochenlange Warnungen vor der drohenden ukrainischen Gegenoffensive ignoriert hätten und die kämpfende Truppe ohne ordentliches Schuhwerk in den Kampf ziehen ließen. Es könne nicht sein, dass die russische Öffentlichkeit über das Schicksal ihrer Soldaten systematisch im Unklaren gelassen werde, so ein Autor der Seite topwar.ru, die viele dieser Beiträge versammelt. Das treibe den ukrainischen Seiten die Leser geradezu in die Hände.

Und die lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. So gibt es einen Telegram-Kanal namens »General SWR« (SWR ist das Kürzel der russischen Auslandsaufklärung). Er veröffentlicht eine Menge angeblicher Insiderinformationen, die Putin als vulgär herumpöbelndes Rumpelstilzchen darstellen. Zuletzt ging es um einen angeblich versuchten Anschlag auf Putins Wagenkolonne. Details der Darstellung lassen jedoch stutzen: Da heißt es, der Konvoi sei »von einem Krankenwagen ausgebremst« worden. Wer einmal gesehen hat, wie Putins Kolonne mit geschätzten 150 Kilometern pro Stunde über den an jeder Einmündung abgesperrten achtspurigen Kutusow-Prospekt brettert, der weiß, dass dieses Szenario nicht stimmen kann. Und tatsächlich, an einer Stelle verplappern sich die Autoren: Sie nennen den Krieg »Wojna w Ukraine«. Das ist ukrainischer Sprachgebrauch. In Russland sagt man für »in der Ukraine« »na Ukraine«.