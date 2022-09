Inflation im August wieder gestiegen

Berlin. Die Inflation ist in der BRD schon vor dem Ende von Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket wieder gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten im August durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag eine frühere Schätzung. Im Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 7,5 0Prozent gelegen. Haushaltsenergie kostete 46,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, Erdgas verteuerte sich um um 83,8 Prozent. Strom kostete 16,6 Prozent mehr. Für Kraftstoffe wie Benzin wurde 16,5 Prozent mehr verlangt. Auch die Preise für Nahrungsmittel stiegen mit 16,6 Prozent überdurchschnittlich und zogen bereits den sechsten Monat in Folge an. Erheblich teurer wurden Speisefette und Speiseöle (plus 44,5 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (plus 26,8). Mittelfristig droht eine zweistellige Inflationsrate. (dpa/jW)