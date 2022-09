PCK-Werk vor Transformation

Hannibal Hanschke/REUTERS »Trauerspiel auf Kosten von Land und Leuten« (PCK-Beschäftigte im Mai 2022)

Der Energiekrise widmete sich die brandenburgische Landesregierung am Dienstag in einer Sondersitzung. Im Mittelpunkt stand die Strategie des Kabinetts, die Energieversorgung im Land zu sichern. Außerdem sollten Forderungen an die Bundesregierung abgestimmt werden.

Mit Blick auf die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt gingen die Positionen zuletzt auch in der Landesregierung auseinander. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestand darauf: Ziel müsse es sein, eine volle Auslastung der Raffinerie zu erreichen. Einen wie auch immer gearteten Normalbetrieb jedoch hält Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (ebenfalls SPD) mittlerweile für unrealistisch. »Von dieser technischen Forderung mussten wir Abstand nehmen«, hatte er kürzlich im Wirtschaftsausschuss des Landtags gesagt.

Hintergrund: Ab Januar will die Bundesregierung freiwillig auf russische Lieferungen von Erdöl verzichten. Das Werk in Schwedt ist davon besonders betroffen, da es bislang ausnahmslos über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl versorgt wird. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Monaten immer wieder versprochen, den Weiterbetrieb der Raffinerie zu garantieren – wie diese mit Öl versorgt werden soll, ist auch drei Monate vor dem Embargo noch offen.

In Schwedt nimmt die Ungeduld zu. Am Montag hatten Vertreter des PCK-Betriebsrates und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sowohl Planungssicherheit für die Raffinerie als auch eine Garantie für Jobs und Einkommen gefordert. »Es ist allerhöchste Zeit, dass die Bundesregierung Klartext redet, was nach dem 1. Januar auf die Raffinerie, ihre Beschäftigten und auf die ganze Region zukommt«, sagte Rolf Erler, Bezirksvorstand der IG BCE, laut Märkischer Oderzeitung (MOZ). Von Versprechen der Bundesregierung hat Erler genug. Es müsse schriftlich festgehalten werden, wie ökonomische Schäden abgefedert werden sollen, wenn die Raffinerie nicht mehr voll ausgelastet werde.

Die Ungewissheit in der Region werde größer, erklärte PCK-Betriebsrat Burkhard Opitz in derselben Zeitung. »Junge Familien, Häuslebauer, Investoren, das geht schon beim Kaufverhalten der Leute in den Geschäften los« – alle schauten zur Raffinerie, wie es dort weitergehe. Opitz sieht die Bundesregierung in der Pflicht: Sie habe den Boykott russischen Erdöls beschlossen, müsse also auch die Verluste ausgleichen.

Darüber ist es in der vergangenen Woche zum offenen Streit zwischen Landesregierung und Bundeswirtschaftsministerium gekommen. Wirtschaftsminister Steinbach und Landesfinanzministerin Katrin Lange (ebenfalls SPD) hatten in einem Brief gedroht, sich aus der »Taskforce Schwedt« des Bundeswirtschaftsministeriums zurückzuziehen. Die kam seit ihrer Gründung im Mai allerdings erst zweimal zusammen, zur konstituierenden Sitzung und kurz vor der parlamentarischen Sommerpause. Bisher konnte die Eingreiftruppe unter Leitung des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner (Grüne) weder Arbeitsergebnisse noch überhaupt auch nur von außen wahrnehmbare Aktivitäten entfalten, wie Woidke am Freitag kritisierte.

Der Brief der Brandenburger Minister stieß bei Bundesminister Robert Habeck (Grüne) auf Unverständnis. »Offensichtlich sind Sie nicht umfänglich über den neuesten Stand informiert«, antwortete er am Freitag. Der Landesregierung liege ein umfängliches Transformationsprogramm vor, und deshalb liege der Ball im Feld der Brandenburger Minister. Man würde sich »sehr über eine konstruktive Zusammenarbeit freuen«.

Finanzministerin Lange betonte daraufhin, ein solches Programm liege keineswegs vor, aber vor allem spreche man über grundverschiedene Dinge. »In Berlin ist der Groschen offenbar immer noch nicht gefallen«, so Lange. Der Bund habe nicht verstanden, dass es jetzt nicht vorrangig um eine Transformation gehe, die Jahre oder Jahrzehnte dauere, sondern »um die Sicherung von Produktion und Beschäftigung in Schwedt«, die auf dem Spiel stehe. Große Hoffnung auf Einsicht im Bundeswirtschaftsministerium hat die Politikern wohl nicht mehr. Sie sagte auch, sie wolle das »Trauerspiel auf Kosten von Land und Leuten« nicht mehr länger mitansehen.