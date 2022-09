Ziel krass verfehlt

Britta Pedersen/dpa Hilfe vom Himmel? EU-Kommissionschefin von der Leyen (l.) doziert über »sozialökologische Transformation« (Berlin, 29.8.2022)

Deutschland hat im Juli mengenmäßig sehr viel weniger Waren aus Russland eingeführt als zur gleichen Zeit vor einem Jahr, aber mehr dafür bezahlt als im Juli 2021. Das ergibt sich aus dem Monatsbericht des Statistischen Bundesamts, der am Montag veröffentlicht wurde. In präzisen Zahlen heißt es dort: »Die Importe aus Russland stiegen wertmäßig um 10,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Mengenmäßig sanken die Importe aus Russland jedoch um 45,8 Prozent gegenüber Juli 2021. Die Steigerungen bei den Importen sind hauptsächlich auf die gestiegenen Preise im Energiebereich zurückzuführen.« Im selben Zeitraum sank die Ausfuhr der BRD nach Russland um 56,8 Prozent. Dadurch vergrößerte sich das deutsche Handelsdefizit gegenüber Russland von 0,2 Milliarden Euro im Juli 2021 auf 1,9 Milliarden Euro im Juli des laufenden Jahres, heißt es im Bericht des Bundesamtes.

Die am Montag veröffentlichten Zahlen sind Teil der absurden Misere, die Sahra Wagenknecht am Donnerstag voriger Woche im Bundestag konstatierte: »Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gasprom Rekordgewinne macht – ja, wie bescheuert ist das denn?«

Für viele Journalisten und Politiker – darunter auch manche Prominente der Partei Die Linke – war diese Feststellung ein Grund zu heftiger Aufregung. In Wirklichkeit kann kein Mensch, der bei Verstand ist und die Realität respektiert, dieser knappen Bilanz von einem halben Jahr Sanktionspolitik widersprechen: Das Ziel wurde krass verfehlt, das Vorgehen der westlichen Regierungen ist kontraproduktiv und selbstschädigend, die vorgebliche »Strategie« umfassend gescheitert. Die Sache wirkt, als hätte niemand von den »Verantwortlichen« rechtzeitig über die auf der Hand liegenden Folgen und Wirkungen nachgedacht. Sogar als diese eindeutig sichtbar wurden, gab es monatelang keinen Versuch einer Kurskorrektur.

Erst seit kurzer Zeit wird in westlichen Regierungs- und Staatsapparaten über Schadensbegrenzung und alternative Methoden des Wirtschaftskrieges gegen Russland nachgedacht. Am vergangenen Freitag trafen sich die Energieminister der EU-Staaten in Brüssel, um über eine Vielzahl von Vorschlägen und Ideen zu sprechen. Besondere Beachtung fand in den Medien schon im Vorfeld der Tagesordnungspunkt »Gaspreisdeckel«, nachdem sich eine Woche zuvor die als G7 agierenden wirtschaftsstärksten Staaten des Westens grundsätzlich auf die Einführung eines »Ölpreisdeckels« verständigt hatten. Dabei blieben jedoch alle Einzelheiten offen. Praktisch ist nicht viel mehr vorhanden als die naive Absicht, Russland zum Verkauf seiner Rohstoffe sehr weit unter den Weltmarktpreisen zu nötigen.

Auch das Treffen der EU-Energieminister, dessen Dauer mit vier Stunden angegeben wurde, endete – nachdem etliche Differenzen sichtbar geworden waren – ohne wesentliche politische Beschlüsse. Im Grunde hat man sich nur kurzzeitig vertagt. An die EU-Kommission ging der Auftrag, zu allen angesprochenen Themen bis Mitte dieser Woche detaillierte Vorschläge zu machen. Diese wollen die Minister »rasch«, noch vor Ende September, »prüfen«. Vom Zeitpunkt definitiver Entscheidungen über die Vorschläge der Kommission steht, wenn man genau hinsieht, nichts im veröffentlichten Beschlussprotokoll des Treffens. Die EU hat es vor dem Hintergrund ihrer internen Differenzen und ihrer Verpflichtung zur Einstimmigkeit offenbar nicht eilig.

Zum Thema »Gaspreisdeckel« wurde beim Treffen der Energieminister ein schwerwiegender Dissens sichtbar: Anscheinend will eine Mehrheit der EU-Staaten nur den Höchstpreis für russische Erdgaslieferungen diktieren, aber einige Regierungen plädieren für eine generelle Begrenzung der Preise, die die Gemeinschaft für importiertes Erdgas zu zahlen bereit ist. In diesem Zusammenhang wird ein knappes Dutzend Staaten genannt, insbesondere Österreich, Ungarn, die Slowakei, Italien, Belgien, Griechenland und Polen. Diese Länder gehen von der sachlich schwer nachzuvollziehenden Annahme aus, dass ein solches Verfahren für Moskau erträglicher sein könnte als eine ausschließlich Russland treffende Maßnahme. Präsident Wladimir Putin hat jedoch angekündigt, dass die Belieferung aller Länder eingestellt werde, die sich an »Preisdeckel«-Beschlüssen beteiligen oder ihnen folgen. Faktisch wirft aber auch der Versuch, generell den Preis aller außergemeinschaftlichen Gasimporte zu begrenzen, auf die die EU dringend angewiesen ist, unlösbare Probleme auf.

Zu den offenen Fragen, die beim Treffen der EU-Energieminister zunächst an die Kommission weitergereicht wurden, gehört die nach Maßnahmen zur Beschneidung der Extragewinne von Elektrizitätsproduzenten, die ohne Erdgas arbeiten und davon profitieren, dass die Strompreise an die gegenwärtig sehr hohen Gaspreise gekoppelt sind. Ein anderes Thema sind Ideen zur Einschränkung des Strom- und Gasverbrauchs. Auf die Reduzierung des Gasverbrauchs um 15 Prozent bis zum nächsten Frühjahr haben die Mitglieder der Union sich bereits geeinigt.

Eine Lieblingsidee der Kommissionspräsidentin ist eine obligatorische Reduzierung des Stromverbrauchs in der Zeit der »peak demands«, also der überdurchschnittlichen Belastung der Stromnetze. Im Winterhalbjahr, das rechnerisch im Oktober beginnt, liegt die Zeit, die Ursula von der Leyen hauptsächlich im Auge hat, ungefähr zwischen 16.30 und 19.30 Uhr. Zu befürchten ist eine aggressive Volksgemeinschaftspropaganda, mit der die Bevölkerung aufgefordert wird, in dieser Zeit nicht zu kochen, den Fernseher nicht anzustellen, das Licht nicht anzuschalten, sondern Kerzen anzuzünden usw. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Viele EU-Mitglieder wollen das aber höchstens als Appell, nicht als verpflichtende Maßnahme akzeptieren. Von der Leyen wird an diesem Mittwoch ihren »Bericht an die Union« vortragen. Danach wird man vielleicht Genaueres wissen.