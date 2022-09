Mehr Sterbefälle in BRD im August

Wiesbaden. Die Zahl der Sterbefälle in der Bundesrepublik ist auch im August höher gewesen als in den Vorjahren. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, starben im vergangenen Monat 85.542 Menschen, also 8.156 beziehungsweise elf Prozent mehr als im Schnitt des Monats August der Jahre 2018 bis 2021. Ein Grund für die ansteigenden Sterbefallzahlen sind die sommerlichen Hitzewellen. Laut Behörde war dies war auch in den Vorjahren der Fall, allerdings nicht über einen so langen Zeitraum wie in diesem Jahr. Die Zahl der Sterbefälle war bereits im Juni und Juli wegen der Hitzewellen angestiegen. (AFP/jW)