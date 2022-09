Katalonien: Großdemo für Unabhängigkeit

Barcelona. Knapp fünf Jahre nach der gescheiterten Abspaltung von Spanien erwägen die Unabhängigkeitsbefürworter Kataloniens erstmals die Gründung einer eigenen Partei. Bei der jährlichen Großdemonstration in Barcelona kritisierten Menschen, dass die traditionellen Regionalparteien den Weg zur Unabhängigkeit zu langsam beschritten. Die Präsidentin der Bürgerbewegung ANC, Dolors Feliu, rief am Sonntag abend unter dem lauten Jubel der Demonstranten: »Entweder ihr verwirklicht die Unabhängigkeit, oder ihr ruft Neuwahlen aus!« An der Kundgebung anlässlich des katalanischen Nationalfeiertags Diada nahmen nach Polizeiangaben 150.000 Menschen teil, die ANC sprach hingegen von 700.000 Teilnehmern. (dpa/jW)