Hamburger Hafen warnt vor Verbot von Cosco-Einstieg

Hamburg. Der Hamburger Hafen hat die Bundesregierung davor gewarnt, den geplanten Einstieg des chinesischen Reedereiriesen Cosco an einem Containerterminal zu untersagen. »Ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Cosco bald die weltgrößte Reederei sein wird«, sagte der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing, Axel Mattern, am Montag zu Reuters. »Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland«, fügte er unter Hinweis auf mögliche chinesische Reaktionen hinzu. (Reuters/jW)