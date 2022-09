Chinas Präsident Xi reist nach Usbekistan

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping bricht in dieser Woche zu seiner ersten Reise ins Ausland seit Beginn der Coronapandemie auf. Wie chinesische Staatsmedien am Montag berichteten, wird er Kasachstan und Usbekistan besuchen. Von Mittwoch bis Freitag werde Xi am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand in Usbekistan teilnehmen. Die russische Regierung teilte mit, beim Gipfel in Samarkand werde der russische Präsident Wladimir Putin mit Xi zusammentreffen. Zuletzt waren die beiden Staatschefs Anfang Februar bei den Olympischen Winterspielen in China zusammengekommen. (AFP/jW)