BRD will israelisches Luftabwehrsystem

Berlin. Die BRD führt Gespräche über den Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems »Arrow 3«. Ein Vertrag sei aber noch nicht unterzeichnet, hieß es am Montag von nicht namentlich genannten Regierungsvertretern in Berlin. Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Jair Lapid nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz gesagt, dass Israel der BRD beim Aufbau der Luftverteidigung helfen werde. Scholz sagte, Deutschland werde seine Verteidigung durch den Kauf weiterer Luftverteidigungssysteme stärken, und bezeichnete das »Arrow-3«-System als ein »leistungsstarkes Angebot«. Er lehnte es aber wie Lapid ab, auf Einzelheiten einzugehen. Die »Arrow-3«-Raketen sind so konzipiert, dass sie über die Erdatmosphäre hinausfliegen können, wo sich ihre Sprengköpfe abtrennen, die dann ihre Ziele verfolgen und zerstören. (Reuters/jW)