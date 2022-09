Kein Strom in Charkiw

Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS Zielgenau zerstört: Von russischer Rakete getroffenes Wärmekraftwerk in Charkiw (11.9.2022)

Russland hat am Sonntag abend mindestens drei Kraftwerke im Osten der Ukraine lahmgelegt. Ohne Strom war für mehrere Stunden insbesondere die Millionenstadt Charkiw, aus deren Umgebung die russischen Truppen sich zuvor hatten zurückziehen müssen. Ein weiterer Angriff traf ein Kraftwerk in Pawlograd östlich von Dnipro. Am Montag nachmittag teilte der Bürgermeister von Charkiw mit, dass die Strom- und Wasserversorgung erneut unterbrochen sei. »Die Lage der letzten Nacht wird wiederholt«, so Igor Terechow. Als Grund nannte er russischen Beschuss. Ukrainische Medien schrieben, die großflächigen Stromausfälle seien die ersten seit dem Beginn des Krieges gewesen. In Russland wurde spekuliert, ob der Schlag gegen die Stromversorgung dem Ziel gegolten habe, die ukrainische Eisenbahn an der Verlegung von Truppen an die Donbass-Front zu hindern. Aus diesem Abschnitt meldet die russische Armee ukrainische Vorbereitungen zu einem Angriff nahe der Stadt Wuhledar südwestlich von Donezk. Von dort sind es nur etwa 80 Kilometer nach Mariupol.

Mit der Notwendigkeit, eine hier befürchtete ukrainische Offensive abzuweisen, begründeten russische Medien auch die faktische Räumung des Bezirks Charkiw durch die russischen Streitkräfte. Ein Kommentator des Portals iz.ru sprach von der Erfordernis, »Prioritäten zu setzen und die Truppen dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht würden«. Das scheint demnach zuvor nicht der Fall gewesen zu sein. Die russische Verteidigungslinie stütze sich jetzt auf den Fluss Oskol. Der Rückzug der letzten Tage hat sich offenbar teilweise chaotisch gestaltet. Von ukrainischer Seite verbreitete Bilder zeigen viele zurückgelassene russische Fahrzeuge und Panzer. Allerdings hat offenbar auch die ukrainische Armee hohe Verluste gehabt. Russland sprach von 4.000 Toten und 8.000 Verwundeten des Gegners; überprüfbar ist diese Angabe nicht.

Unterdessen berichtete die New York Times am Sonnabend, die jüngste ukrainische Offensive sei gemeinsam von der Ukraine und den USA vorbereitet worden. Die US-Armee habe Kiew mit umfangreichen Aufklärungsdaten versorgt und auch an der psychologischen Vorbereitung des Angriffs mitgewirkt. Die ukrainischen Ankündigungen eines Angriffs im Süden des Landes seien eine gezielte Desinformationskampagne gewesen, um Russland zur Verstärkung seiner Truppen an diesem Frontabschnitt auf Kosten der Region Charkiw zu verleiten. In der Anwendung solcher Kriegslisten hätten US-Spezialkräfte seit 2014 ukrainische Militärs trainiert.

Beide kriegführenden Seiten sehen derzeit keinen Anlass, in Friedensverhandlungen einzutreten. Wolodimir Selenskij und sein Verteidigungsminister Olexij Resnikow sagten am Wochenende, zuvor müsse sich Russland vollständig aus der Ukraine zurückziehen und auch die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk aufgeben. Eine Rückkehr auf die Linien vom 23. Februar sei für die Ukraine kein Thema mehr, sagte Resnikow. Die Parole laute jetzt: Rückzug auf die Grenzen von 1991. Auf russischer Seite erklärten Außenminister Sergej Lawrow und Präsidentensprecher Dmitri Peskow, Russland sei nicht gegen Verhandlungen, aber derzeit fehlten die Voraussetzungen dafür. Peskow lehnte es ab, noch weitergehende Forderungen des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, zu kommentieren. Dieser hatte auf seinem Telegram-Kanal eine »bedingungslose Kapitulation der Ukraine zu Russlands Bedingungen« verlangt.