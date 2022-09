nb/jW

Berlin. Deutlich mehr als Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten sind am späten Montag nachmittag einem Aufruf eines linken Bündnisses zum Protest vor der Zentrale von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin gefolgt. Die Kundgebung unter dem Motto »Genug ist genug – Protestieren, statt frieren. Heizung, Brot und Frieden« richtete sich gegen drastisch angestiegene Energie- und Lebensmittelpreisepreise infolge des von der Bundesregierung angeheizten Wirtschaftskrieges gegen Russland. Gefordert wurden von den Rednerinnen und Rednern eine gesetzliche Deckelung von Gas- und Strompreisen, die Abschaffung der Gasumlage und die Vergesellschaftung der Energiewirtschaft.

»Nicht wir müssen uns warm anziehen, sondern die Damen und Herren in der Regierung, die uns erzählen, dass wir für ihre falsche Politik frieren sollen«, rief Kundgebungsanmelder Uwe Hiksch von den Naturfreunden Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock sei als Aufrüstungsministerin fehl auf ihrem Posten, prangerte Hiksch das maßgeblich von den Grünen vorangetriebene größte Aufrüstungspaket in der Geschichte der Bundesrepublik an. Armut in einem reichen Land sei eine Schande, daher gelte es auf die Straße zu gehen für eine Politik der Umverteilung und Besteuerung der Reichen.

»Hier ist kein Platz für Nazis«, machte der Berliner Abgeordnete von Die Linke, Ferat Kocak, unter großem Applaus deutlich. Eine Vereinnahmung sozialer Proteste durch rechte Kräfte werde nicht geduldet. Am Rande der Kundgebung wurde eine Gruppe von Anhängern der »Querdenker«-Partei Die Basis und der Gruppe »Freie Linke«, die mehrfach gemeinsam mit Neonazis demonstriert hatte, von Antifaschisten weggedrängt. Harry Grünberg, Bundesvorstandsmitglied der Bewegung »Aufstehen«, machte allerdings deutlich, dass nicht jeder, der eine andere Meinung zu Corona habe, ein Faschist sei und die soziale Protestbewegung hier offen bleiben müsse.