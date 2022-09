Demo gegen Verarmung

+ Update 21:56 +

np/jW Demonstranten auf dem Augustusplatz

In Leipzig haben am Montag abend gut 5.000 Menschen an der von der Partei Die Linke organisierten Kundgebung gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung teilgenommen. Unter den Teilnehmern auf dem Augustusplatz befanden sich viele junge Leute und Mitglieder linker Gruppen, aber auch zahlreiche Menschen, die nicht der linken »Szene« zuzurechnen sind. Nicht wenige trugen selbst hergestellte Schilder, auf denen etwa an die Ablehnung der Kriegskredite durch Karl Liebknecht im Jahr 1914 erinnert oder »NATO raus aus der Ukraine« gefordert wurde. Auch »Wir frieren nicht für eure Profite« war zu lesen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von dem Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann. Er sprach von einer »Auftaktkundgebung für den heißen Herbst«. Nach Pellmann sprach die Kovorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali. Sie sagte, man demonstriere heute dafür, dass das »ganz normale Leben bezahlbar bleibt« – das sei »ja wohl das Mindeste«. Der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewan sagte den Teilnehmern, sie sollten sich nicht einreden lassen, sie würden »die Gesellschaft spalten« oder »die Demokratie gefährden«. Gregor Gysi freute sich darüber, dass seine Partei »endlich wieder in der Lage« sei, solche Veranstaltungen zu organisieren.

np/jW Die Spitze des Demonstrationszuges

Kurz nach 20 Uhr setzte sich eine Demonstration in Bewegung, die durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof und von dort wieder zum Augustusplatz zurücklief. An ihr nahmen etwa 3.000 Menschen teil.

Etwa 500 Personen beteiligten sich am Abend parallel zu der linken Kundgebung an einer von der extrem rechten Gruppe »Freie Sachsen« angemeldeten Versammlung, die die Behörden in direkter Nachbarschaft am Augustusplatz genehmigt hatten.