Wichtige Lehre

Zu jW vom 6.9.: »Debakel für die Linke«

Der Ausgang des Verfassungsreferendums in Chile ist eine schmerzliche Niederlage für linke Kräfte in ganz Süd- und Mittelamerika. Er zeigt, wie stark der Einfluss des bürgerlichen Konservatismus auf das Denken der gepeinigten Völker dieser Region immer noch ist. Er beinhaltet aber auch eine wichtige Lehre: Bündnisse, die eine Veränderung untragbarer Verhältnisse anstreben, müssen eine große Breite der Bevölkerung einschließen. Nicht spontan, sondern als Ergebnis zäher und andauernder Massenarbeit. Insofern gibt’s auch für Linke in Europa etwas zu lernen. Denn auch da versucht der Konservatismus immer wieder, Menschen, die eigentlich dasselbe wollen, in Kämpfe gegeneinander zu verwickeln. Und oft genug fallen wir auf diese plumpe Taktik herein.

Joachim Seider, Berlin

Den Weg gehen

Zu jW vom 5.9.: »Sturm statt Burgfrieden«

Frau Baerbock und Herr Habeck haben schon lange das »grüne Ökomäntelchen« abgelegt. Das Führungspersonal der Partei, die sich einst als pazifistische Umweltpartei etablierte, folgt auf dem Fuß. Was ist übrig von der Partei Petra Kellys, Gert Bastians und Hans-Christian Ströbeles? Ein Haufen von Neoliberalen, die seit Fischer ihre Wurzeln kappen. Nur Erzkonservative sehen darin noch etwas Linkes. Jetzt stoßen sie sogar ihre Wähler »vor den Kopf«, denn die Angst vor sozialem Abstieg ist längst in der Mittelklasse angekommen.

Inzwischen wird man im Straßenbild jeder deutschen Stadt damit konfrontiert, wie Armut aussieht. Immer mehr Bettler, immer mehr Obdachlose, immer mehr Hunger lassen sich nicht mehr verbergen. Der Damm des sozialen Friedens wird brechen. Wer nichts mehr zu verlieren hat, ist bereit, alles zu riskieren. Der Hass und die Verzweiflung werden übermächtig, die Rechten haben diesen Brand vor sieben Jahren angefacht. Nationalismus ist wieder da, der »böse Russe« auch. FDP und Grüne zündeln mit, das »personifizierte Nichts« (Zitat: Wischmeyer) schweigt und steckt tief im »Cum-Ex«-Skandal. Sevim Dagdelen, das helle Licht im Halbdunkel der Partei Die Linke, deckt die wahren Ursachen auf und zeigt den Weg, wie wir Linken reagieren müssen. Es ist jetzt an uns allen, diesen Weg zu gehen.

Ronald Prang, Berlin

Kein »Reformer«

Zu jW vom 3./4.9.: »Gemischte Gefühle«

(…) Erich Honecker, ehemaliger Staatsratsvorsitzender der DDR, war einer der ersten, der die wahren Absichten Gorbatschows erkannte, als die meisten in ihm noch den »großen Reformer« und »Friedensbringer« sahen. Am 7. August 1992 schrieb er mir aus dem Gefängnis: »Was ich jetzt denke? Ich glaube, es müsste bei manchen auch der letzte Zweifel, der 1989/90 so viele plagte, verlorengegangen sein. Mir war dies nicht 1985, aber doch schon 1986 klar. Der ›große Reformer‹ hat dies zwar bewusst vernebelt, doch wenn man 1987 durch die Straßen von Moskau ging, hörte man, um mit Goethe zu sprechen, nicht nur die Steine reden.«

Und in seinem Brief vom 19. September 1992 schreibt er: »Von Gromyko (Ich hatte ihm ein Buch geschickt, E. R.) habe ich gleich einige Abschnitte studiert, an denen ich besonders interessiert war. (…) Sei mir nicht böse: Ein bisschen schwindelt er auch, sein Lob für Gorbatschow darfst Du nicht ernst nehmen. Bei der Abstimmung im Politbüro bekam G. nur eine Stimme mehr als Grischin. Und Gromykos Abgang als Präsident war nicht freiwillig, jedenfalls nicht so ganz freiwillig. Meinungsverschiedenheiten gab es schon bei der Ausarbeitung des Gesetzes über die örtlichen Organe. Das hat mir mein ›Freund‹ M. S. G. selbst anvertraut. Ich denke, dass er dabei ausnahmsweise einmal die Wahrheit sagte. Was man von seinem jetzigen Auftreten in Berlin nicht sagen kann. Im Gegenteil. Dass er an den Kommunismus ›nie geglaubt‹ habe – das kann man, ja das muss man ihm abnehmen. Nur gesagt hat er das damals nie. Es wäre ihm und seinem Klub mit Jakowlew und Schewardnadse dann nicht möglich gewesen, den ›Zerfall der Sowjetunion‹ herbeizuführen, ganz zu schweigen von der ›göttlichen Minute‹ der Geschichte, in der die Übergabe – man kann auch sagen ›der Verkauf‹ – der DDR bewerkstelligt wurde …«

Eva Ruppert, Bad Homburg

Wahn der Wahnsinnigen

Zu jW vom 2.9.: »Nachschlag: Wahnsinn regiert«

Wir sagen gern, der Wahnsinn regiere. Es ist nicht falsch, dieser Tage richtiger denn je. Richtiger vielleicht: Wahnsinnige regieren uns, die sich dessen nicht einmal bewusst sind, und wenn, dann sind sie Verbrecher. Brecht hat das bereits ausgesprochen. Was wir Wahnsinn nennen, ist nichts anderes als das ökonomische Grundgesetz des Kapitalismus: »Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden. 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens« (Karl Marx zitiert im »Kapital. Erster Band« T. J. Dunnings, engl. Gewerkschafter).

Bis heute begleitet uns diese Wahrheit, wie das Kapital immer gehandelt, seine Spur in der Geschichte gezogen hat und heute dabei ist, den größten Galgen zu erklimmen. Die Helfershelfer haben Namen und Adresse und sind wieder zahlreich in Deutschland im Interesse und als Vollstrecker transatlantischer Weltordnungsträume und deutschen Weltmachtstrebens. Illusionen kann sich die Menschheit nicht leisten. Frieden und Solidarität mit dem Kapital können sich die Klasse, die Linke und Friedenskräfte heute nicht leisten. Nur Widerstand kann das Kapital noch hindern in seinem Wahn der Wahnsinnigen. Von Scholz bis Ramelow, von Lindner, Baerbock, Strack-Zimmermann bis in linke Führungscliquen, auch in faschistische Kräfte reichen sie, die bereit sind, alle menschlichen Gesetze zu zertreten.

Roland Winkler, Aue