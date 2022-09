»Ich komme sofort!«

imago images/POP-EYE »Ich besorg’ das gefährliche Zeug« – Rocko Schamoni

Fremdeln mit dem Spiegelbild, die Frage, was der eigene Schatten wohl in der Nacht treibt, ein Zwiegespräch mit »Exfreundin« Romy Schneider: Auf seinem neuen Album »All Ein« kreist Rocko Schamoni um sich selbst. Notgedrungen, weil coronabedingt. Er sei es nicht gewöhnt, allein vor sich hin zu werkeln, so Schamoni, normalerweise würde er sich Leute einladen, die besser Musik machen als er – was in den vergangenen zweieinhalb Jahren bekanntermaßen kaum möglich war. Weil aber dennoch eine neue Platte aus ihm herausdrängte, sah sich Schamoni gezwungen, allein am Laptop nach passenden Samples zu suchen.

Die unverkennbaren Tröpfelsounds von Ann Peebles’ »I Can’t Stand The Rain« eröffnen den Song »Inseln des Lichts«, den grandiosen »Dialog« mit Romy Schneider (»Kommst du wegen unserer großen Liebe?« – »Ja. Und wegen meinem Akkubohrer«) bastelte er aus verschiedenen Filmausschnitten zusammen. Aber auch dann, wenn es nicht ganz so eindeutig wird, hört man Verneigungen heraus: vor den Filmmusiken von Ennio Morricone und Nino Rota beispielsweise oder dem Munich-Disco-Sound Giorgio Moroders, dem er in »Das bin nicht ich« huldigt. Im Video zu diesem Stück sieht man den aktuellen Rocko neben einer verjüngten und einer gealterten Version seiner selbst herrlich hüftsteif und verkatert tanzen und in die erbarmungslose Sonne blinzeln.

Sich der eigenen Ängste und Depressionen auf komische (lies: witzig/ironische) Weise anzunehmen ist ja schon lange Schamonis Strategie. Besonders deutlich in seinen Romanen, die den anderen Seiten seines Schaffens (Fraktus, Studio Braun) nur scheinbar gegenüberstehen, diese vielmehr ergänzen. Klamauk gibt es natürlich auch auf »All Ein«, Lustigsein ist der (notwendige) Kontrast zu zermürbender Introspektion. So wird »The Return of the Discoteer« gefeiert, der aus den Weiten des Universums auf die Erde zurückbeordert wird, weil diese gerade untergeht (»Ach du dicke Scheiße. Ich komme sofort!«), ein paar Stücke weiter singt ein Chor zu elegantem Discostreichersound, »Only Beer Can Stop Us Now«, aber eigentlich folgt man ­Rocko schon seit dem Opener entrückt und gehirngewaschen (»Lie-be ist das Licht der Er-de, Lie-be ist das Licht der Er-de«) überallhin. Das ist ihm ohnehin am Liebsten.

Man muss keine Hellseherin sein, um »Wenn ihr geht« als das zentrale Stück des Albums oder gar seines gesamten musikalischen Œuvres zu bezeichnen: Hier thematisiert Schamoni ganz unverblümt seine Angst vorm Verlassenwerden und Alleinsein. Gebettet in geschmeidig-nostalgische Fernsehshowmusik, verspricht er, »ich besorg’ das gefährliche Zeug / und spiel’ die Musik, die ihr braucht«, damit die Friends und Freunde noch nicht nach Hause gehen. Aber Rocko, du musst gar keine Drogen zweifelhafter Herkunft beschaffen – wir bleiben auch so.