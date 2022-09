Irreale Kriegsziele

Press service of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine/REUTERS Verlassene russische Panzer in der Region von Charkiw (11.9.2022)

Der ukrainische Vormarsch im Bezirk Charkiw wird nachhaltige Folgen für den Verlauf des Ukraine-Krieges haben. Mit der Rückeroberung von Kupjansk und – wahrscheinlich – auch Isjum sind Russlands Optionen durchkreuzt, eventuell durch einen Angriff von Norden den Rest des Bezirks Donezk zu erobern und damit das ursprünglich propagierte Kriegsziel zu erreichen, das Gesamtgebiet des Donbass zu »befreien«. Es ist, als ob von zwei zubeißenden Kiefern dem einen die Zähne ausgeschlagen worden wären. Im Gegenteil wird jetzt sogar die russische Kontrolle über das Gebiet Lugansk fraglich. Erst recht kann Russland die Hoffnung darauf vergessen, im Süden entlang der Schwarzmeerküste weiter vorzustoßen. Die Moskauer Strategen können froh sein, wenn sie die Kontrolle über das Südufer des Dnipro-Unterlaufs und damit den Auslass des Nord-Krim-Kanals behalten, über den die Halbinsel den Großteil ihres Süßwassers bekommt.

Die Fehleranalyse kann man Leuten in Russland überlassen, denen mehr Details zugänglich sind als einem Beobachter in Deutschland. Auf ukrainischer Seite haben sicherlich die massiven Lieferungen westlicher Raketenwerfer und anderer schwerer Waffen das Kriegsglück gewendet. Auf knapp 15 Milliarden Dollar in sechs Monaten hat US-Außenminister Antony Blinken letzte Woche allein die US-Militärhilfe für Kiew beziffert, und das betrifft nur die Hardware, nicht immaterielle Unterstützung wie Aufklärungsdaten.

Eine weitere Konsequenz aus den ukrainischen Erfolgen dürfte sein, dass die Glaubwürdigkeit der offiziellen russischen Informationspolitik auch im eigenen Land stark erschüttert wird. Symptomatisch ist ein Text auf der Seite der russischen Wirtschaftsagentur RBC vom Sonnabend. Er listete einfach nur auf, was offizielle russische Vertreter in der letzten Woche zur Lage im Gebiet Charkiw mitgeteilt haben – der Kontrast zur Realität war so evident, dass es keines weiteren Kommentars bedurfte.

Moskau wird seine Kriegsziele der militärischen Realität anpassen müssen. Das Problem ist, dass parallel hierzu der Appetit der Ukraine immer größer wird. Ihr Sicherheitsratschef Olexij Danilow erklärte am Wochenende gegenüber Voice of America, ukrainisches Kriegsziel sei der Zerfall Russlands in seiner jetzigen Gestalt. Wenn das eine mit den Trägern dieses Senders abgesprochene Position ist, wird das allerdings die russische Position nur weiter verhärten. Wenn Wladimir Putin vor Kriegsbeginn davon gesprochen hatte, Russland dürfe den Fehler der Jahre 1939–1941 nicht wiederholen, als es eine vor seiner Grenze anwachsende Bedrohung zu lange ignoriert habe, sind Statements wie das von Danilow eine Steilvorlage, die Propagandaformel von der »Spezialoperation« in die vom »Großen Vaterländischen Krieg 2.0« zu transformieren.

Nur von Verhandlungen redet niemand. Das Unheil nimmt seinen Lauf.