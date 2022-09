Drei Tote durch Cholera in Nordostsyrien

Rakka. Die Autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES) hat am Sonnabend drei Todesfälle durch Cholera bestätigt. Demnach breitet sich die Infektionskrankheit in den von AANES kontrollierten Gebieten, insbesondere in Rakka und Deir Al-Sor aus. Als Grund für den Ausbruch werde die Verunreinigung des Euphratwassers aufgrund des sinkenden Flusspegels und des fehlenden Einsatzes von Sterilisatoren und Filtern in den Wasserpumpstationen vermutet, so die syrische North Press Agency. In den vergangenen zwei Jahren ist die Wassermenge, die aus der Türkei nach Syrien fließt, auf weniger als die Hälfte der 1987 zwischen der syrischen und der türkischen Regierung vereinbarten Menge gesunken. Die Gesundheitsbehörde der AANES appellierte an die WHO, Unterstützung zu leisten. (jW)