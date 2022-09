Aus der Defensive kommen

Victor Lisitsyn/Russian Look/imago Beistand leisten: Demonstration russischsprachiger Menschen in Riga gegen Diskriminierung (Oktober 2019)

Russland ist sich offenkundig klar darüber, dass es an seinem Image im Ausland arbeiten muss. Diesem Zweck dient eine »Konzeption der russischen auswärtigen Kulturpolitik«, die Präsident Wladimir Putin am vergangenen Montag als Erlass bestätigt hat. Das 31 Seiten lange Papier hat im Westen ein paar Tage lang Aufregung ausgelöst, wurde in Russland aber kaum öffentlich wahrgenommen. Was steht eigentlich darin?

Der Großteil der »Konzeption« ist langatmig zu lesen und arbeitet Punkt für Punkt ab, auf welchen Gebieten sich Russland im Ausland stärker präsentieren möchte: vom Sport bis zum Jugendaustausch, von der Ausleihpolitik seiner Museen bis zur Propagierung russischer Leistungen in den sozialen Netzwerken. Einen eigenen Abschnitt ist den Autoren die Bekämpfung von Tendenzen zur Umschreibung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs wert, weil das Eindringen fremder Einflüsse »den Stolz besonders der russischen Jugend auf ihre Heimat beeinträchtigen« könne. So steht die »Konzeption« ständig im Spagat, einerseits zum Beispiel für die Propagierung der russischen Kultur auch auf NGOs setzen zu wollen, andererseits aber dafür Sorge zu tragen, dass nur solche Staaten beteiligt sind, mit denen eine Zusammenarbeit »den Interessen der Russländischen Föderation entspricht«.

Das Reizwort, das die westlichen Medien aufgerüttelt hat, lautet: »Russische Welt« (russki mir). Es kommt im ganzen Dokument freilich nur ein einziges Mal vor, nämlich in Punkt 15, Absatz zwei. Dort wird die »Verteidigung, der Schutz und die Förderung der für die Russische Welt charakteristischen Traditionen und Ideale« zur Aufgabe der auswärtigen Kulturpolitik erklärt. Welche das sind, wird nur indirekt umschrieben: Die russische Kultur stehe für »einen besonderen Platz in der Welt« und »traditionelle geistig-moralische Werte« im Gegensatz zu »von außen aufgezwungenen neoliberalen Konzepten«. In der Praxis sieht das so aus, dass Russland zum Beispiel christliche Fundamentalisten aus den USA als Zielgruppe anspricht: Seit einiger Zeit wird ein Newsletter herumgeschickt, der alle, die sich und ihre Kinder vor »aggressiver LGBT-Propaganda« schützen wollten, zur Übersiedlung nach Russland einlädt und sogar Vorschläge für künftige Wohnorte »im Schatten orthodoxer Klöster« macht.

Auch das Kulturbild der »Konzeption« ist eher rückwärtsgewandt. Als hervorragende Vertreter der russischen Kultur werden dabei überwiegend Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts genannt: Tolstoi und Dostojewski und Tschaikowski und Mendelejew. Das 20. Jahrhundert ist durch den Komponisten Dmitri Schostakowitsch und den Raketenforscher Igor Kurtschatow vertreten. Dass Russland von 1900 bis 1930 auch Heimat einer aufregenden künstlerischen Avantgarde war, wird mit keinem Wort erwähnt.

Allerdings hat die Pflege der »Russischen Welt« auch eine praktische Seite. In Absatz 62 ermächtigt sich Russland, den »im Ausland lebenden Landsleuten« bei »der Realisierung ihrer Rechte, dem Schutz ihrer Interessen und ihrer allgemeinrussischen kulturellen Identität« Beistand zu leisten. Wie das an den Wohnsitzstaaten vorbei geschehen soll, dazu bleibt die »Konzeption« wortkarg. Diese Landsleute sind einerseits als gefährdet vorgestellt, andererseits aber auch als potentielle Propagatoren von russischer Sprache, Kultur und Tradition ins Visier genommen. Völlig nebelhaft bleiben Vorstellungen eines von den Autoren beschworenen gemeinsamen kulturellen Erbes der slawischen Völker.

Vieles an der »Konzeption« wirkt wie beamtenhaftes Wunschdenken. So, wenn es im Zusammenhang mit der Unterstützung der Auslandsrussen in ihrer kulturellen Identität heißt, durch diese Unterstützung stärke Russland sein Bild als demokratischer Staat, der die »Nichteinmischung in innere Angelegenheiten« einerseits als Prinzip proklamiert, andererseits aber die lettische Schulpolitik im Namen der Rechte der russischsprachigen Bevölkerung attackiert. Ob die Auslandsrussen sich im übrigen überhaupt so instrumentalisieren lassen wollen, wird in dem Papier nicht diskutiert.

Generell gewinnt man bei der Lektüre der »Konzeption« den Eindruck, dass Russland Westeuropa als Zielregion seiner auswärtigen Kulturpolitik weitgehend aufgegeben hat. Kein einziges europäisches Land ist als prioritär genannt, dafür die gesamte GUS – wo Russland kulturpolitisch die Felle wegschwimmen, zum Beispiel dadurch, dass Kasachstan für das Kasachische die lateinische Schrift einführen will –, eine Reihe arabischer und lateinamerikanischer Länder.