Ilja Seifert gestorben

Berlin. Der Linke-Politiker Ilja Seifert ist gestorben. »Er war ein engagierter Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderungen«, teilte die Bundestagsfraktion Die Linke am Sonntag per Twitter mit. Seit einem Unfall im Jahr 1967 war Seifert querschnittsgelähmt. »Wir verneigen uns. Er wird fehlen.« Seifert war langjähriges Mitglied in der Fraktion, zuletzt 2005 bis 2013, und bis 2022 im Linke-Parteivorstand. Er hatte von 1990 bis 1992 und dann erneut von 2002 bis 2004 dem Vorstand der Vorgängerpartei PDS angehört. Er starb am Sonnabend im Alter von 71 Jahren. (jW)