Appell an »alle«

Martin Schutt/dpa Wissen, wen sie meinen: Janine Wissler und Martin Schirdewan auf dem Erfurter Parteitag (25.6.2022)

Direkt beteiligen an der Kampagne gegen ihre prominente Parteikollegin wollen sich Janine Wissler und Martin Schirdewan weiterhin nicht. Die beiden Vorsitzenden der Partei Die Linke haben im Anschluss an die Vorstandsklausur am Sonntag im brandenburgischen Rathenow einmal mehr für die Pläne der Partei für diesen Herbst geworben. Erst auf Nachfrage von anwesenden Pressevertretern gingen Wissler und Schirdewan auf die vom rechten Parteiflügel befeuerte Debatte um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ein – ohne auch nur einmal den Namen in den Mund zu nehmen.

Ein Ergebnis der Beratungen ist ein Papier mit der programmatischen Überschrift »Energiekonzerne vergesellschaften«. Daseinsvorsorge gehöre wieder in öffentliche Hand, erklärten die beiden Vorsitzenden am Sonntag in Rathenow. »Energie ist nicht ein Gut wie jedes andere«, erklärte Wissler. Die Versorgung gehöre »unter demokratische Kontrolle«, das habe die Krise gezeigt. Zwar sprach sich die Kovorsitzende klar gegen die von der Regierung bislang geplante »Gasumlage« zu Lasten der Endkunden und zugunsten der Gasunternehmen aus. Einer Art Bailout für diese Firmen erteilte Wissler jedoch keine klare Absage. »Wenn notleidende Konzerne gerettet werden müssen, dann muss das aus Steuermitteln finanziert werden«, sagte sie und sprach sich somit lediglich gegen eine Subventionierung durch die Endverbraucher aus.

Wissler wiederholte die bekannte Kritik am sogenannten dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Die geplanten Einmalzahlungen würden »verpuffen«. Viele Menschen würden angesichts enorm gestiegener Preise »nicht durch den Winter kommen«. Die Linke fordere weiterhin eine monatliche Direktzahlung von 125 Euro pro Person sowie 50 Euro zusätzlich pro Kopf je Haushalt. Und die Regierung solle die Strompreise sowie die Mieten deckeln.

Man habe Äußerungen von Mitgliedern verwundert wahrgenommen, spielte Schirdewan auf die Rede Wagenknechts am Donnerstag im Bundestag an, die ein wahres Kesseltreiben im rechten Lager von Die Linke ausgelöst hatte. Zum Vorwand dafür diente die Äußerung Wagenknechts, die BRD habe einen Wirtschaftskrieg mit Russland vom Zaun gebrochen. Die Linke sei eine historische Errungenschaft, sagte Wissler in Rathenow. Sie appelliere »an alle, wirklich dieses historische Projekt nicht zu gefährden«.