AKW Saporischschja gesichert heruntergefahren

Kiew. Das von russischen Truppen besetzte und immer wieder beschossene Atomkraftwerk Saporischschja ist vollständig heruntergefahren worden. Dies teilte die ukrainische Atombehörde Energoatom am Sonntag auf ihrem Telegram-Kanal mit. Demnach produzierte das AKW bereits in den vergangenen drei Tagen nur noch Strom zur Eigenversorgung. Am Samstag abend sei dann eine Leitung zum Stromnetz wiederhergestellt worden. Daraufhin sei entschieden worden, das AKW über diese Leitung zu versorgen, den letzten funktionierenden Reaktorblock abzuschalten und auf den sicheren Kaltzustand herunterzukühlen. Von russischer Seite wurde die Abschaltung des AKW bestätigt. (dpa/jW)