Griechischer Premier offen für Dialog mit Ankara

Thessaloniki. Im Konflikt mit der Türkei setzt der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis weiterhin auf Kommunikation. Er hoffe auf ein Gespräch mit Recep Tayyip Erdogan am Rande der ersten Zusammenkunft der »Europäischen Politischen Gemeinschaft« Anfang Oktober in Prag, sagte Mitsotakis bei einer Pressekonferenz am Sonntag in Thessaloniki. Die Beziehung der beiden Nachbarländer und NATO-Mitglieder hatte zuletzt einen Tiefpunkt erreicht. Vergangenen Montag drohte Erdogan offen mit einer militärischen Aktion. Am Sonnabend warf Ankara der griechischen Küstenwache vor, in der Ägäis ein Störfeuer gegen ein Frachtschiff eröffnet zu haben. Laut dem Staatssender TRT war das Schiff »Anatolian« in internationalen Gewässern vor der türkischen Insel Bozcaada unter Beschuss geraten. Aus Griechenland hieß es, das Schiff habe sich verdächtig innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer bewegt. (dpa/jW)