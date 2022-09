Arme Ritter

»Irgendwas stimmt nicht mit der Kuh.« Roswitha ist beim morgendlichen Frühstück in den Anblick der Milchpackung vertieft. Die darauf abgebildete Kuh schaut den Betrachter mit freundlich aufgerichteten Ohren an, im Hintergrund eine Landidylle. »Die ist hornamputiert«, erkläre ich und erinnere mich, dass ich früher dachte, es gäbe einfach verschiedene Kuhrassen: Wildkühe mit Hörnern im Urwald und zivile Milchkühe auf Bauernhöfen. Letzteren seien die Hörner über die Jahrhunderte genetisch abhandengekommen, weil sie sich nicht mehr gegen Bären und Wölfe verteidigen müssen im sicheren Stall … Aber so doof kann nur ein Großstadtkind sein. In Wirklichkeit werden die Kälber in den industriellen Milchbetrieben mit einem Brenneisen schmerzhaft enthornt, damit sie, wenn sie groß sind, die Abläufe ihrer späteren Ausbeutung nicht durch wehrhaftes Verhalten stören.

Bei vielen Biobauern ist das tabu. Leider haben die Preise für Biomilch im konventionellen Handel stark angezogen, um bis zu 50 Prozent. Das schlägt bei fanatischen Milchkaffeetrinkern wie uns zu Buche, denn die veganen Alternativen – Hafer-, Soja- und Mandelmilch – sind auch nicht billiger, außerdem fehlt ihnen das, was einem guten Cappuccino den Kick gibt.

Rossi forscht im Netz nach Lösungen. »Du kannst und möchtest die Revolution im Einkaufskorb finanziell unterstützen?« liest sie von einer Öko-Webseite vor. »Bitte nicht!« Udo hält sich die Ohren zu. »Gleich kommen die Wörter ›solidarisch‹ und ›kollektiv‹, ich krieg schon Allergie. Dahinter steht grüngewaschene Ausbeutung, sag’ ich euch. Gab’s auf dem Land schon immer, die Reklame für Städter im August: ›Komm‹ auf unseren Hof! Äpfel zum Selberpflücken, Selberabwiegen und natürlich Selberbezahlen – haha. Die wollen die Erntehelfer sparen, bauernschlau wie sie sind, und teurer verkaufen als an die Händler. Und mit selbst bezahltem Benzin hin- und zurückfahren darfst du auch. Am Ende ist man mehr Geld los als im Supermarkt, aber dafür duzt man einen Bauern. Ohne mich!«

Das meinte Rossi eher nicht. Es geht bei der solidarischen Landwirtschaft darum, auf einem »SoLaWi«-Biohof Mitglied zu werden, und sich mit den Bauern und den anderen Mitgliedern Kosten und Risiken des Betriebs zu teilen. Die Ernte wird auf Wunsch an eine Abholstation in Wohnnähe geliefert, dort bekommt man »seinen Anteil« und das gute Gefühl, etwas für die Umwelt und gegen den Zwischenhandel getan zu haben. Man zahlt einen individuellen Mitgliedsbeitrag, der jedes Jahr anhand des für den Hof veranschlagten Jahresbudgets neu errechnet wird. Betuchte Grüne können sich bei der jährlichen Bieterrunde mit ihrem Beitrag großzügig erweisen, dann wird es für die anderen günstiger. Wenn nicht: Pech für

Arme Ritter der Biorunde: Ein Bio-Ei in einem viertel Liter Biomilch verquirlen. Vier Scheiben Vollkorntoast gut darin einweichen lassen. 50 g Biobutter in einer Pfanne auslassen. Die Brotscheiben in der Butter goldbraun braten, bis sie von beiden Seiten knusprig sind. In einer Rohrohrzucker-Zimt-Mischung wälzen und heiß servieren. Dazu, was beim Wochenmarkt vom Laster fällt.