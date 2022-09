ZUMA Press/imago/Montage jW

»Beschämende Entscheidung«

Zu jW vom 8.9.: »Ohne Täter keine Opfer«

Eine mehr als berechtigte demokratische und antifaschistische Forderung nach dem Erhalt der KZ-Kommandantenvilla im KZ Sachsenburg wurde von verantwortlichen Politikerinnen und Politikern aus Frankenberg in Sachsen negiert. Der Abriss eines Gedenkortes – an durch die Faschisten gefolterte und ermordete Menschen – wird nunmehr endgültig. Ein Haus wird abgerissen, das faschistische Kommandanten beherbergte, die neue Foltermethoden ersannen und Mörder für Konzentrationslager in ganz Deutschland ausbildeten.

Unzählige Proteste von Bürgerinnen und Bürgern, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (…) sind ungehört verhallt. Es zeigt auch, wie das sächsische Gedenkstättengesetz bei ideologisch und fiskalisch vorgeschobenen »Sachzwängen« weiter unterminiert wird.

Allen öffentliche Beteuerungen zum Trotz wird damit ein antifaschistischer Erinnerungsort weiter entkernt und somit die Chance auf eine Bildungsstätte für die junge Generation sträflich vertan. Ministerpräsident Kretschmer, die Landesregierung und der Stadtrat haben die politisch verheerende und menschlich beschämende Entscheidung zu verantworten.

Raimon Brete, Chemnitz

Teure Pflege

Zu jW vom 7.9.: »Durch alle Instanzen gekämpft«

Der Artikel verschweigt die aus dem Urteil folgenden finanziellen Konsequenz für die zu Betreuenden bzw. ihre Familien: 24-Stunden-Betreuung wird unbezahlbar. Hier ein Beleg dafür anhand des Beispiels meiner Mutter – 2019 im Alter von 93 verstorben. In den letzten zwei Lebensjahren wurde sie rund um die Uhr betreut durch entsandte polnische Pflegekräfte: Mit Bezug auf vertraglich vereinbarte 77,30 Euro/Tag musste sie ca. 2.500 Euro/Monat (Kost für Pflegekraft inklusive) zahlen. Demgegenüber ständen bei Berücksichtigung von spezifisch 25mal 24h-Arbeitstagen (30 Tage abzüglich fünf Tage Betreuung durch Familie, Freunde, Bekannte) und Mindestlohn von 10,45 Euro/Stunde Kosten von 6.270 Euro/Monat für die Pflege an. Zu berücksichtigen sind zusätzlich auch die Mietkosten. Unter dieser finanziellen Belastung wäre eine solche Betreuung für meine Mutter nicht mehr möglich gewesen und wird es auch in Zukunft für die Zehntausenden anderen Betroffenen nicht sein. Wie weiter? Heimunterbringung? – Unmöglich!

Andreas Lipfert, per E-Mail

Nazisymbolik

Zu jW vom 7.9.: »Wütend und schockiert«

Eine kleine Anmerkung. Auf dem Foto zum Artikel über den tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund ist kein Fadenkreuz zu sehen, sondern ein »Keltenkreuz«, ein Symbol der rechtsextremen Szene, insbesondere der »White Power«-Bewegung. Es kann in dem Zusammenhang sicher doppeldeutig sein, aber das unterstreicht noch einmal den extrem rassistischen und rechten Hintergrund.

Ralf Schuster, Gießen

Korruption, Armut, Lügen

Zu jW vom 7.9.: »Auf gute Nachbarschaft«

Gott, Geld und Lügen. Die systemische Korruption in Brasilien – ein Fass ohne Boden. Die Vernichtung der Lunge Brasiliens, der Regenwälder, für die Rohstoffindustrien und Viehhaltung der Großgrundbesitzer, deren Abholzung für den Export und Verbrennung für Ackerlandgewinnung, ebenso für den Zugriff auf Bodenschätze – das ist Regierungsprogramm von Bolsonaros gut situierter Administration und prowestlich gesponserten korrupten Eliten.

In kaum einem anderen Land geht die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander. In der Stadt Recife beispielsweise beanspruchen zwanzig Prozent der Reichsten ganze 85 Prozent des Volkseinkommens, während 40 Prozent der Bevölkerung ein Einkommen unterhalb des gesetzlichen Mindestlohnes in Kauf nehmen müssen (siehe Caritas international).

Im Ländervergleich übertrifft der bundesdeutsche Regierungspartner, die Ukraine, noch bei weitem die epidemische Korruption Brasiliens. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang auch an das desaströse Wahlergebnis für eine soziale Verfassung in Chile. Wie in Chile, so auch in Brasilien: Die mediale, antisoziale und klerikale Gehirnwäsche trägt ihre Früchte im Massenbewusstsein. (…)

Reinhold Schramm, Berlin

Eislers Musiktheorie

Zu jW vom 7.9.: »Mund, Eisler, Trowe«

Danke für die Erinnerung an Hanns Eisler. In der »Encyclopaedia Britannica« (Ausgabe von 1983) wird Eisler im Kapitel »Music, theatrical« ausdrücklich für seine »Theorien der Filmmusik« gewürdigt. Er habe den sowjetischen Regisseur Pudowkin in der Auffassung unterstützt, dass die Filmmusik »ihre eigene Linie« finden müsse – »independently of, although related to, the Films narrative«. Das klingt im Englischen so rund und im Deutschen holprig: eine Linie also, die natürlich auf das Narrativ des Films bezogen, aber zugleich unabhängig von ihm sein müsse. Die Musik solle den »objektiven, universellen Charakter der Emotionen des Films« herausstellen, anstatt sie nur in sich selbst zu spiegeln. – Dies als kleine Ergänzung. (…)

Wolfram Adolphi, Potsdam

Aufmerksam und kompetent

Zu jW vom 3./4.9.: »Revolution und Staat«

Danke für Kai Köhlers Darstellung von Lion Feuchtwangers Reise in die Sowjetunion. Ich habe Anne Hartmanns Buch bestellt. Möchte darauf hinweisen, dass auch Dwight D. Eisenhower in seinem Erinnerungsbuch »Crusade in Europe« nach dem Sieg über Nazideutschland Josef Stalin (…) ähnlich wie Feuchtwanger als aufmerksam, höflich, konzentriert, gut informiert und bescheiden schildert. Der Autor Herman Wouk wird sich an Eisenhowers Schilderung gehalten haben, nehme ich an, als er seine zwei Historical Romances aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges verfasste: »Winds of War« und »War and Remembrance«. Beide sind als Fernsehserien gelaufen und übernehmen die Schilderung, denn auch in diesen Serien tritt uns Stalin als sogar besonders aufmerksam, freundlich und kompetent entgegen. Ganz gegen die Erwartung im Westen. (…)

Michael Molsner, Duisburg