Erinnerung an Opfer des Fabrikbrands in Pakistan 2012

REHAN KHAN/EPA/dpa Nach Brand in einer Textilfabrik in Karachi (September 2012)

Am 11. September 2012 starben 258 Menschen, als die Fabrik des KIK-Zulieferers Ali Enterprises in Pakistan bis auf die Grundmauern niederbrannte. Anlässlich des zehnten Jahrestags kommentierte die Koordinatorin der »Initiative Lieferkettengesetz«, Johanna Kusch, am Freitag:

»Der Fabrikbrand bei Ali Enterprises steht bis heute exemplarisch für die verheerenden Arbeits- und Produktionsbedingungen in den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten – nicht nur in der Textilindustrie. Die organisierte Verantwortungslosigkeit seitens Auftraggeber, Tochterfirmen, Zulieferer und Zertifizierer blieb ohne rechtliche Konsequenzen. (…) Das deutsche Lieferkettengesetz bringt zwar einige Verbesserungen, doch für Betroffene bleibt es fast unmöglich, Entschädigung einzuklagen, wenn ein europäisches Unternehmen im Ausland seine menschen- oder umweltrechtlichen Pflichten nicht erfüllt. Das Gesetz greift zu kurz, denn es regelt keine zivilrechtliche Haftung. Und so müssen Angehörige von Todesopfern weiterhin viel zu oft nicht nur den Verlust hinnehmen, sondern stehen auch mittellos da.

Der Entwurf der EU-Kommission für ein europäisches Lieferkettengesetz, das der Europäische Rat und das Europäische Parlament derzeit verhandeln, geht ebenfalls nicht weit genug. Noch ist Zeit für Nachbesserungen, und diese Chance sollte die Bundesregierung nutzen: Ein EU-Lieferkettengesetz muss auch kleine und mittelständische Unternehmen erfassen, die gerade im Textilsektor üblich sind, und so Sorgfaltspflichten für die ganze Wertschöpfungskette vorschreiben. Zudem muss das EU-Gesetz es allen Geschädigten ermöglichen, erfolgreich Schadenersatz vor Gericht einzuklagen. (…)«

Zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein erklärte die Friedensorganisation IPPNW am Freitag:

Anlässlich der gestrigen Entscheidung der Ukraine-Kontaktgruppe, weitere schwere Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern, fordert die Friedensnobelpreisträger-Organisation IPPNW von der Bundesregierung die Initiative für eine multilateral getragene Vermittlung zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen.

Die Ärzteorganisation begrüßt den Appell »Die Waffen müssen schweigen« einer Gruppe von SPD-Politiker*innen von Ende August 2022, in dem sie auf einen schnellstmöglichen Waffenstillstand drängen. Die Autor*innen plädieren darin für eine Vermittlerrolle bisher neutraler Länder, stellen sich gegen Aufrüstungspläne der Bundesregierung und warnen unter Verweis auf die Gefahr eines Atomkrieges vor der Lieferung von Kampfpanzern oder Kampfjets an die Ukraine.

Mit großer Sorge nimmt die IPPNW zur Kenntnis, dass es keine erkennbaren diplomatischen Fortschritte für eine Verhandlungslösung gibt. (…) Durch den Ukraine-Krieg hat sich das Risiko einer nuklearen Eskalation grundsätzlich erhöht. »Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass das Risiko steigt, wenn Russland in die Defensive gerät«, lautet die Warnung der vier führenden Friedens- und Konfliktforschungsinstitute im Friedensgutachten. Dieses führt aus, Russland könne taktische Atomwaffen einsetzen, um konventionelle Übermacht zu gewinnen, und im Falle einer Eskalation könnten NATO-Einrichtungen in Deutschland und hier stationierte US-Kernwaffen früh zu möglichen Zielen werden. (…)