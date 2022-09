Geld kauft Pötte

Yuri Murakami/Fotoarena/imago Am Ende 2:2: Palmeiras São Paulo gegen Athletico Paranaense (6.9.2022)

Während die Champions League gerade erst startete, wurden bei der 63. Edition der Copa Conmebol Libertadores, die Anfang Februar begann, gerade die Teilnehmer für das Finale am 29. Oktober in Guayaquil (Ecuador) ermittelt.

Bereits nach den Hinkämpfen der vergangenen Woche war klar, dass es zum dritten Mal hintereinander ein rein brasilianisches Finale geben würde. Die Gründe liegen auf der Hand. Jair Messias Bolsonaro hat die sogenannte Coronapandemie dazu genutzt, das Brasuca-Balltreten zu neoliberalisieren, also das erreicht, was der argentinische Expräsident (von Land, Leuten und Boca Juniors) und Ausverkäufer Mauricio Macri seit Jahren für den argentinischen Fußball fordert: keine Vereine mehr, die im Besitz ihrer Mitglieder sind und vor allem soziale Zwecke erfüllen, etwa Gratisschwimmen für Rentner. Seit vergangenem Jahr sind im brasilianischen Fußball Aktiengesellschaften erlaubt, es wird wild an der Börse spekuliert. Das soll nicht Thema dieses Beitrags sein, aber die Folgen sind so klar wie Kloßbrühe: Bundesstaatenturniere und der Brasileirão, die Meisterschaft, werden ähnlich gähnend langweilig werden wie die deutsche Bundesliga. Von den kontinentalen Wettbewerben ganz zu schweigen. Wenn immer dieselben gewinnen, weil Geld Siege und Pötte kauft, na, dann sehne ich mich doch glatt zu den Kakerlakenrennen zurück, die ebenso gewiefte wie zwielichtige dämmerungsgeschöpfige Russen vor über zwanzig Jahren in Berlin populär machten.

Kommen wir zum Eingemachten. Der Club Athletico Paranaense aus Curitiba, Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, empfing im Hinspiel die Sociedade Esportiva Palmeiras – Rekordmeister Brasiliens, führt die aktuelle Meisterschaft an und büchste die beiden vergangenen Libertadores ein. Palmeiras hatte alle Gruppenspiele gewonnen und lediglich drei Gegentreffer kassiert. Im Achtelfinale beerdigten sie das paraguayische Schwergewicht Cerro Porteño mit einem globalen 8:0. Im Viertelfinale unterstützte sie im eigenen Stadion beim Elferballern gegen den noch amtierenden Meister Atlético Mineiro ein Fehlschuss der Gäste. Hingegen mussten die aus Curitiba bereits in der Gruppenphase bluten. Am schlimmsten war wohl das 0:5 in Boliviens Hauptstadt La Paz gegen The Strongest, bei denen es so langsam Volkssport wird, Brasilianer zu demütigen. Die Achtelfinals überstanden sie mit einem Treffer in der letzten Minute in Asunción bei Libertad. Im Viertelfinale wurde es noch enger. 0:0 daheim gegen Estudiantes de La Plata aus Argentinien. Im Rückspiel fiel das einzige Tor erst in Minute 96.

Indes, gegen Palmeiras überraschte das Team von Weltmeistertrainer Felipe Scolari. Kaum Ballbesitz, dennoch gelang Paranaense Mitte der ersten Halbzeit durch die einzige echte Torchance das 1:0 durch Alex Santana, und trotz eines Platzverweises zwanzig Minuten vor Schluss für Hugo Moura brachten die Jungs von Felipão das Resultat über die Zeit. Dass sie jedoch im Rückspiel in São Paulo noch irgend etwas würden reißen können, daran glaubte so recht niemand mehr. Es kam anders.

Ein Hammerspiel. Schon nach drei Minuten lochte Gustavo Scarpa nach einem liderlichen Abwehrschnitzer von Pedro Henrique für den Verdão ein, und damit war die Suppe eigentlich ausgelöffelt. Wenn man aufisst, regnet’s nicht mehr. Die Gastgeber, die den Wettbewerb mit Gästetrainer Scolari 1999 gewonnen hatten, wähnten sich sicher. Nun, sicher ist gar nichts.

Praktisch mit dem Pausenpinkelpfiff flog bei Palmeiras Innenverteidiger Murilo Cerqueira nach einem leckeren Bügeleisentritt gegen Vitor Roque vom Platz. Die ganze Welt will fliegen können, am einfachsten ist das doch noch immer beim Fußball. Doch in Unterzahl gelang den Jüngern des Portugassen Abel Ferreira gleich nach der Pause das vermaledeite zweite Tor durch Gustavo Gómez. Es war vorbei.

Nee. Zehn Minuten darauf klingelte es schon auf der anderen Seite. Achtpasskombination, die mit dem Tor von Pablo endet, erster Ballkontakt, gerade eingewechselt. 45.000 Seelen im Allianz Parque ahnten Böses. Paranaense attackierte, attackierte. Die Fans des Verdão sahen sich bereits im Penaltyschießen. Doch der in der Halbzeit eingewechselte Uruguayo David Terans zerstörte diese Hoffnungen fünf Minuten vor Schluss mit einem Weitschuss.

Felipão hat’s mal wieder gerichtet. Paranaense geiert nach einer Revanche für das verlorene Copa-Finale 2005 gegen São Paulo. Gegner wird der Reggattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro sein. Der »Fla« hatte bereits sein Halbfinalhinspiel am Speckgürtel von Buenos Aires gegen Vélez Sarsfield souverän mit 4:0 gewonnen und entschied nun auch das durchaus umkämpfte Rückspiel im Maracanã mit 2:1 für sich.

In der Copa Sudamericana gibt es wenigstens einen Finalisten, der nicht brasilianisch ist. Independiente del Valle aus dem Großraum von Quito klassifizierte sich nach zwei 3:0-Erfolgen gegen Melgar aus der peruanischen Millionenstadt Arequipa für das Finale im Estadio Mario Alberto Kempes in Córdoba, Argentinien, das am 1. Oktober ausgetragen wird. Der Gegner wurde nach Redaktionsschluss zwischen dem FC São Paulo und Atlético Goianiense ermittelt. (Hinkampf: 1:3).