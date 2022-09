Tod instrumentalisiert

IMAGO/NurPhoto In vielen Städten hat die trans Community bei Gedenkkundgebungen um Malte C. getrauert (Köln, 6.9.2022)

Eigentlich sollte auch der CSD in Münster Ende August ein Fest der Freude und Sichtbarkeit für LSBTIQ-Menschen sein. Der Tag wurde jedoch überschattet von Beleidigungen, denen mehrere wahrscheinlich lesbische Frauen am Rand des CSD ausgesetzt waren. Malte C., ein 25jähriger trans Mann, bekam die sehr aggressiven Beschimpfungen des Mannes mit und kam den Frauen zu Hilfe.

Laut Aussagen von Personen, die den Vorfall beobachteten, wollte er die Situation entschärfen. Das Gegenteil geschah. Der Mann schlug Malte mehrfach gezielt gegen den Kopf. Danach flüchtete er zusammen mit einem Begleiter. Das Opfer brach zusammen und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb es vergangenen Freitag an seinen schweren Kopfverletzungen. Der mutmaßliche Täter konnte am Sonntag am Bahnhof von Münster verhaftet werden. Es handelt sich um einen 20jährigen Tschetschenen, der nach Deutschland geflüchtet war und bei seiner Mutter in Münster lebt. Nach Pressemeldungen war er Jugendmeister im Boxen.

Transidentität abgesprochen

Gleich nachdem der Tod des trans Mannes öffentlich geworden war, begann in sozialen Netzwerken ein Kampf um die Deutungshoheit über die Tat. Eine zweite Debatte wurde eröffnet, nachdem die Herkunft des mutmaßlichen Täters bekannt geworden war. Vor allem Bild und die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) heizten eine regelrechte Kampagne an.

In der ersten Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob es trans Menschen überhaupt gibt. Malte wurde nach der Geburt das weibliche Geschlecht mit einem entsprechenden Namen zugeschrieben. Er erkannte aber, dass es für ihn nicht stimmte und ging in die Transition – die juristische und körperliche Angleichung zu seinem richtigen Geschlecht. Ein letztes Bild von ihm, auf dem CSD aufgenommen, zeigt ihn mit nacktem Oberkörper und Bart. Der Täter soll, als er auf Malte eingeschlagen hat, gerufen haben, dass er »kein richtiger Mann« sei. Die gleiche Argumentation kommt von einer kleinen, aber lautstarken Gruppe Feministinnen. Für sie ist der Tod von Malte ein weiterer Femizid, also Mord an einer Frau. Diese Leugnung von Transidentität wird aus dieser Richtung immer wieder vorgebracht. Kurz gesagt sind für sie trans Männer Frauen, die den Kampf gegen das Patriarchat aufgegeben haben und zum »Feind« übergelaufen sind. Trans Frauen unterstellen sie, Agenten des Patriarchats zu sein, die sich aufgemacht haben, die Definition von »Frau« zu zerstören. Die Argumentation basiert auf dem 1979 veröffentlichten Buch »The Transsexual Empire« der US-Feministin Janice Raymond. Seitdem wiederholen transfeindliche oder trans Menschen ausschließende Feministinnen derlei Behauptungen. Fast genauso lange werden entsprechende Thesen von der trans Community zurückgewiesen.

Muslime stigmatisiert

Die zweite Auseinandersetzung bedient ein weiteres Feindbild. In Artikeln von Bild und NZZ wird die Herkunft des mutmaßlichen Täters hervorgehoben. Tschetschenien, ein überwiegend muslimisches Land, ist eines der gefährlichsten Länder für gleichgeschlechtlich liebende und sich mit dem anderen oder keinen Geschlecht identifizierende Menschen (LSBTIQ). Im Jahr 2017 ging Maxim Lapunow an die Öffentlichkeit, nachdem er in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny aufgrund seiner Homosexualität gefangengenommen worden war. Er erstattete zunächst in Moskau Anzeige wegen der erlittenen Folter, im vergangenen Jahr dann in Karlsruhe. Die damalige Antwort des tschetschenischen Regierungssprechers war zynisch und deutlich: In Tschetschenien gebe es »solche Leute« nicht und wenn, würden die eigenen Familien »sie selbst an einen Ort schicken (…), von dem sie nicht zurückkehren«. Bild und NZZ stellen nun alle Muslime als LSBTIQ-feindlich dar und behaupten, von ihnen allen gehe eine Gefahr für die Community aus. Entsprechend fordern Rechte jetzt, alle Geflüchteten aus Tschetschenien abzuschieben.

Für den Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD) zeigt der Fall jedoch, »wie sehr wir Aktionspläne gegen Trans- und Homophobie benötigen«. In der Pressemitteilung vom Sonntag werden die Ermittlungsbehörden aufgefordert, »diese Tat unverzüglich als LSBTI-feindliches Hassverbrechen zu benennen und einzuordnen«.