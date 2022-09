Nachschlag: Fischzeitalter

YAY Images/IMAGO »Die kollektive Demoralisierung ist schlimmer, als eine vorübergehende Rezession jemals sein kann«, Peter Sloterdijk, Hausphilosoph der Steuerzahler

»Sie leben in einem Paradies der Dummheit. Es kommen kalte Zeiten, das Zeitalter der Fische.« So schwa­droniert ein alter Säufer in der Kneipe dem Ich-Erzähler in Ödön von Horvaths Roman »Jugend ohne Gott« über ebendiese Jugend ins Ohr – Stand Mitte der 30er Jahre. Horvaths Intention war offensichtlich: die Schilderung des »Menschen im faschistischen Staate«. Das Fischzeitalter ist für die Verfilmung nun in eine nähere Zukunft versetzt worden, die ganz so aussieht, als hätte ein Christian Lindner lange schon wirksam die Macht übernommen gehabt. Konformismus, permanente Evaluierung und Sponsoring sind die herrschenden Prinzipien einer neuen Kastengesellschaft, die in »Leistungsträger«, »Leistungsempfänger« sowie völlig aus dem Rahmen fallende Parias dreigeteilt ist. Aus dem Ertüchtigungslager für »marschierende Ungeheuer« des Romans ist im Film der Bewerbungsparcours einer sogenannten Eliteuni geworden, Survivaltraining im Alpenvorland als Bewerbungs- und Evaluierungsverfahren. (aha)